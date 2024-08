Rui Costa pede Benfica "mais unido" e admite que ambicionava "outra campanha europeia"

"É na adversidade que temos de ser mais Benfica, mais unidos, e nisso as casas do Benfica têm sido um exemplo de união. Estamos em primeiro no campeonato e é aqui que queremos e merecemos estar. Para manter isso, temos de contar com todos, juntos e unidos, em busca do 39.º", afirmou Rui Costa, durante a inaguração da Casa do Benfica de Santarém 2.0, referindo-se à campanha menos boa na Liga dos Campeões, mas também ao facto de o clube liderar a I Liga.