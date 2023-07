Rui Costa confirma permanência de Rafa e nega ofertas "concretas" por outros jogadores

O presidente do Benfica, Rui Costa, assegurou na quarta-feira que o futebolista Rafa vai permanecer nos 'encarnados' na temporada 2023/24, naquela que poderá ser a última, e deixou claro que, neste momento, não existem propostas concretas por qualquer jogador.

"O Rafa fica, já tiveram essa informação. O Rafa vai ficar. Se disse que ia falar em Inglaterra [no estágio], falei com o Rafa em Inglaterra. Como é natural, falo com todos os jogadores quase diariamente. O Rafa é jogador do Benfica", esclareceu Rui Costa aos jornalistas, mas sem adiantar se o extremo de 30 anos vai renovar com as 'águias' o contrato que expira em junho de 2024.

O presidente do atual campeão nacional, que falou à comunicação social durante o jantar comemorativo do 28.º aniversário da Casa do Benfica de Albufeira, no Hotel Auramar, adiantou que os 'encarnados' estão pouco disponíveis para o mercado de verão e que, neste momento, "não há nada de concreto em cima da mesa" por qualquer jogador do plantel principal.

"É natural que os jogadores do Benfica tenham propostas e todas são avaliadas por nós. Neste momento, não há nada em cima da mesa de concreto que vos possa adiantar sobre qualquer jogador. O plantel está a ser formado, na tentativa de ser com poucas aquisições e poucas saídas. É assim que nós queremos tentar manter. Mercado aberto, mas pouca disponibilidade da nossa parte", explicou.

Rui Costa acrescentou que "o trabalho tem sido muito bem ponderado e esclarecido entre equipa técnica e staff do futebol", embora admitindo que "há muitas coisas que podem acontecer no mercado".

Um possível regresso de João Félix ao clube da Luz mereceu, uma vez mais, um curto comentário de Rui Costa: "Félix será sempre um dos nossos, mas é jogador do Atlético de Madrid. Ponto".

Por fim, fez uma perspetiva da temporada 2023/24 e alertou para as "extraordinárias dificuldades".

"O Benfica parte para este campeonato como campeão nacional, mas isso não traz títulos. Deu-nos um título, mas vamos entrar com a mesma ambição do campeonato passado. Estamos certos das dificuldades que temos de ultrapassar para chegar ao 39, sabendo que os nossos adversários têm as mesmas ambições do que nós. Será um ano de extraordinárias dificuldades", concluiu.