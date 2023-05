Rui Costa canta o hino no balneário e agradece aos jogadores

O presidente do Benfica, o ex-futebolista Rui Costa, agradeceu este sábado aos futebolistas pela conquista do 38.º título de campeão nacional, após a vitória ante o Santa Clara (3-0) na 34.ª e última jornada da I Liga. Fê-lo em pleno balneário onde até cantou o hino do clube.

"[Quero] Agradecer a todos por este ano, um ano muito difícil para todos e para o clube. A responsabilidade enorme de não ganharmos o troféu há muitos anos. [Por] Conseguirmos dar à nossa massa associativa a maior alegria, o que mais desejam de nós", declarou o dirigente 'encarnado', no balneário do Estádio da Luz.

Para Rui Costa, é de agradecer a "enorme alegria que deram a todos os benfiquistas", mas sobretudo "pelo vosso trabalho e sacrifício, e de todo o 'staff'".

"Obrigado por acreditarem desde a primeira jornada, e obrigado em nome de todo o povo benfiquista. Somos campeões nacionais", declarou.

É o primeiro título do antigo médio ofensivo internacional português como presidente das 'águias', depois de já o ter sido enquanto futebolista, também ao serviço do Benfica, em 1993/94.

O Benfica sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 38.ª vez, depois de vencer em casa o lanterna-vermelha Santa Clara, por 3-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa.

A precisar de um triunfo para assegurar matematicamente o título, o Benfica marcou por Gonçalo Ramos (07 minutos), Rafa (28) e Grimaldo (60), de penálti.

Após uma 'seca' de três temporadas, os 'encarnados' voltaram a festejar um título nacional, terminando a I Liga com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.