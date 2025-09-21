Rui Borges lembra que caminho do Sporting “é longo” e recusa pressão dos rivais

O treinador do Sporting lembrou ontem que “o caminho é longo” na I Liga portuguesa de futebol e recusou a ideia de estar pressionado pelos triunfos de FC Porto e Benfica, que já jogaram na sexta jornada. “Estamos numa fase inicial, aqui não há pressão de nada. É [apenas a] pressão de ganhar, de fazer o nosso melhor, porque queremos ganhar sempre”, atirou Rui Borges, em conferência de imprensa, na Academia do clube, em Alcochete.Ambos os rivais na luta pelo título venceram nesta ronda, por 3-0, frente a Rio Ave (FC Porto) e AVS (Benfica), deixando os leões, provisoriamente, em terceiro lugar. Se vencer o Moreirense, hoje (20h15), em casa, o Sporting passará a somar 15 pontos, mais dois do que o Benfica, que tem menos um jogo, mas ficará ainda a três do FC Porto, que venceu em Alvalade e segue 100% vitorioso no campeonato, o que não preocupa o técnico nesta fase da época.“Temos é de nos preparar ao máximo, da melhor forma, para conseguir ultrapassá-los. Estou focado no papel do Sporting. Perdemos três pontos [contra o FC Porto], andamos o nosso caminho, o caminho é longo e mais à frente veremos”, desvalorizou.Borges falava à imprensa apenas três dias após o triunfo sobre o Kairat Almaty (4-1), a contar para a Liga dos Campeões, partida após a qual reconheceu que alguns jogadores não renderam o esperado devido ao cansaço.No entanto, assumiu a “gestão” do plantel “em prol do melhor” para o grupo, particularmente numa fase em que vai “ter jogos de três em três dias” até à próxima interrupção do campeonato, em outubro, uma vez que os jogadores “não são máquinas”. “Claro que podemos, aqui ou ali, gerir de outra forma, mas dentro do que é possível, (...) para não expor os jogadores à lesão”, explicou o treinador.Falando em lesões, Borges adiantou que o guarda-redes Rui Silva, o defesa Diomande e o avançado Geny Catamo “estão fora do jogo” contra o Moreirense, mas as suas lesões não são preocupantes e devem estar aptos para a visita ao Estoril, na próxima jornada, ao contrário de Nuno Santos e Daniel Bragança, que recuperam de lesões no joelho desde a época passada.O jogo de hoje com o Moreirense, que será arbitrado por Hélder Carvalho, da Associação de Santarém, é para Rui Borges um reencontro com o clube que orientou em 2023/24, na época antes de chegar ao Sporting, em dezembro de 2024, oriundo do Vitória de Guimarães. “Tenho um carinho enorme pelos jogadores e por toda a sua estrutura, agora, quero muito ganhar e sei que nos vai dificultar a vida”, advertiu o treinador sobre um adversário que “está no top cinco de criação de oportunidades” entre as 18 equipas do campeonato.Os bicampeões nacionais procuram somar o quinto triunfo no campeonato para ultrapassarem, à condição, o Benfica, que acerta calendário na terça-feira (na Luz, frente ao Rio Ave, em partida referente à 1.ª jornada da Liga), e reaproximarem-se do FC Porto, que lidera a competição com 18 pontos..Mourinho estreia-se no Benfica com vitória e garante: “Não vim para chatear o FC Porto”