Rúben Dias só pensa em ganhar ao Gana . "O caminho certo é pensar num jogo de cada vez"

O defesa Rúben Dias recusou esta terça-feira pensar em objetivos que vão além de "ganhar ao Gana", considerando que a fórmula para o sucesso da seleção portuguesa no Mundial2022 de futebol "é pensar jogo a jogo". Defendeu ainda que o "assunto do Cristiano em nada belisca a tranquilidade" da seleção nacional.

"Na nossa cabeça está ganhar ao Gana. A nossa maneira de estar nesta seleção é irmos jogo a jogo. O nosso foco é ganhar ao Gana e nada mais", afirmou o internacional português, em conferência de imprensa, no centro de treinos do Al-Shahaniiya SC, nos arredores de Doha.

Ao contrário de outros jogadores que falaram nas conferências de imprensa da seleção, o central do Manchester City, de 25 anos, não assumiu qualquer candidatura portuguesa ao título mundial, antes, sim, a ambição de vencer o encontro de estreia no Grupo H, na quinta-feira.

"Não estou a ser cauteloso, apenas fiel ao que penso. O único pensamento que posso manifestar é apenas aquilo em que acredito. Para pensarmos num trajeto vitorioso como queremos, temos de pensar apenas no Gana. O caminho certo é pensar num jogo de cada vez", referiu.

Rúben Dias destacou os pontos fortes da formação ganesa: "É uma equipa muito forte fisicamente, muito técnica, tem jogadores a jogar em contextos de elevada competitividade na Europa. Vamos defrontar uma seleção muito perigosa, com uma transição muito forte".

De resto, o defesa nem sequer pensa num eventual confronto com o Brasil nos oitavos de final, realçando que "se vier, que venha", mas "primeiro que tudo, é preciso pensar em lá chegar [aos oitavos de final]".

Rúben Dias considerou que a polémica à volta da entrevista de Cristiano Ronaldo é um assunto que "esteve encerrado desde o início" no seio da seleção e que esse tema "em nada belisca a tranquilidade" da equipa.

Por outro lado, o internacional luso, que conta com 40 jogos e dois golos pela seleção 'AA', disse que o companheiro de eixo defensivo Pepe parece estar "bem", depois de ter estado parado durante várias semanas, devido a lesão.

Deixou ainda elogios a António Silva, que, tal como ele próprio, começou nos escalões mais jovens da formação do Benfica antes de chegar à equipa principal dos 'encarnados' e à seleção principal.

"Ainda não o conhecia, estou a conviver com ele pela primeira vez e o que posso dizer é que, além de ser muito bom jogador, parece ser uma pessoa do mesmo nível", disse.

Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 19:00 locais (16:00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, em jogo do Grupo H do Mundial2022.

Seguir-se-ão os confrontos com o Uruguai, em 28 de novembro (22:00 locais), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro (18:00).

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.