Rúben Amorim: "Serei sempre o responsável se mantivermos a falta de resultados"

Rúben Amorim garantiu esta sexta-feira que é "o responsável" por o Sporting não estar a conseguir bons resultados. O treinador esclareceu assim a frase - "a culpa não vai morrer solteira" - que proferiu após a eliminação da Taça de Portugal diante do Varzim. "A culpa será sempre minha no fim do campeonato, serei sempre o responsável se mantivermos a falta de resultados.

Serei o responsável e, se tiver de seguir em frente, seguirei", começou por dizer, aproveitando para se retratar: "Peço desculpa se deixei no ar que os responsáveis poderiam ser outros. Queria dizer que ainda não acabou, há muitos jogos pela frente. No fim farei a avaliação e o responsável serei eu."

Rúben Amorim garantiu ainda que, ao contrário do que deixou no ar, "não vai haver qualquer revolução" na equipa. "Os resultados não estão a sair, mas as coisas estão a ser bem feitas e têm uma direção", frisou, para depois explicar: "Perguntaram-me se haveria um ataque ao mercado para salvar a época e eu disse que não. Temos o nosso projeto, miúdos a surgir e temos de criar oportunidades para eles, que é algo que estamos a fazer há três anos."

Sobre o jogo deste sábado (20.30, SportTV1) com o Casa Pia, em Alvalade, a contar para a 10.ª jornada da I Liga, o treinador do Sporting quer que os seus jogadores "aumentem a fome" durante os 90 minutos, que é como quem diz: "Temos de ser mais agressivos e marcar golos. Temos de recuperar um bocadinho a chama que sempre tivemos e que estamos a perder um bocadinho."

Amorim aproveitou ainda para admitir que os adeptos "têm sido sempre muito justos" para com a equipa, mesmo numa altura de menor fulgor. "Fiz ver aos jogadores que muito da ligação que nós temos com os adeptos e aquilo que conquistámos nestes dois anos tem a ver com a chama e com a fome. E isso não podemos perder", reforçou, admitindo que "a responsabilidade está do lado da equipa", que tem a obrigação de "manter a identidade".

Quanto ao Casa Pia, lembrou tratar-se de "uma equipa que sofre poucos golos" e que tem em Godwin "um dos jogadores mais perigosos nas transições". "Vêm sem qualquer tipo de responsabilidade, estão à frente do Sporting, à 10.ª jornada, portanto, vão estar à espera do nosso erro, fortes nas transições e com boas saídas de bola. Esta semana tivemos um treino a mais do que costumamos ter e trabalhámos a pressionar para ganhar a bola cedo, como temos vindo a fazer", revelou Ruben Amorim.

Para esta partida, o treinador do Sporting não vai poder contar com os defesas-centrais Luís Neto, Jeremiah St. Juste e Coates, nem com o médio Daniel Bragança, todos a recuperar de lesões. Contudo, já vai ter o lateral espanhol Pedro Porro, enquanto Ricardo Esgaio "ainda não vai ser convocado, por coisas obviamente específicas".

Treinador do Casa Pia desconfiado

O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, não acredita num Sporting fragilizado ou com falta de confiança devido à série negativa de resultados.

"É óbvio que, se marcarmos primeiro, podemos causar alguma intranquilidade, ou até mesmo se prolongarmos o 0-0 até certo ponto pode haver alguma ansiedade, mas os jogadores de equipa grande têm de estar preparados para a pressão dos adeptos e dos resultados. Não acredito num Sporting fragilizado ou com falta de confiança. Acho, sim, que vão querer dar a volta ao texto e, do outro lado, vão encontrar uma equipa que vai tentar ser o mais organizada possível e a querer continuar a demonstrar qualidade", frisou.

"Seguramente que o Sporting vai querer dar uma resposta. Não acredito que haja boas alturas para defrontar equipas com a qualidade do Sporting, que não deixou de a ter de um momento para o outro. Mais do que preocupados com o que o adversário vive, temos de nos focar mais nos nossos comportamentos, pois só assim podemos disputar o jogo. O Sporting não deixou de ser uma equipa forte e que tem qualidade", reforçou Filipe Martins, admitindo que "os duelos vão ser muito importantes".

"Temos de aproveitar muito bem os nossos momentos ofensivos e, sobretudo, sermos muito compactos e transformar as igualdades em superioridades, em boa organização defensiva. Individualmente, o Sporting tem mais qualidade que nós e, por isso, temos de nos valer do processo coletivo. Não vamos depender das individualidades, mas sim dos nossos comportamentos como equipa", finalizou o treinador do Casa Pia.