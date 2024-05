Rúben Amorim quer vencer Benfica para ficar com 'almofada' de seis pontos

Na antevisão do dérbi, o técnico do Benfica disse que tinha por objetivo estar ao comando dos 'encarnados' até 2026 e depois "dizer adeus no Marquês de Pombal". Treinador do Sporting vê as coisas com outros olhos e espera ver os seus jogadores no Marquês já no final desta temporada.