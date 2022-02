Rúben Amorim: "Pote está fora do jogo e deverá estar alguns jogos fora"

Rúben Amorim confirmou esta sexta-feira que Pedro Gonçalves vai parar algum tempo. "Pote está fora do jogo [Marítimo] e deverá estar alguns jogos fora. ", atirou o treinador do Sporting, na antevisão do encontro com o Marítimo, da jornada 24 da I Liga, admitindo que a utilização do jogador frente ao City foi um risco. Segundo o boletim clínico dos leões, o extremo recupera de uma "mialgia na coxa", mas não refere tempo de paragem.

A ausência de Pedro Gonçalves é mais uma dor de cabeça para Amorim, que também não pode utilizar Sarabia (castigo), Tabata (suspenso) e Palhinha (a cumprir a segunda de três partidas de suspensão, depois da confusão no clássico).

Na Madeira vamos ver Edwards no lugar de Pote? "Em relação ao Edwards é mais uma opção e poderá ser titular. Tivemos um treino completo sem essas indicações físicas e podemos testar várias coisas, e é importante porque o Pedro se ressentiu da lesão, e nesse aspeto foi bom. Os jogadores tiveram folga, mas já nos habituámos a jogar a toda a hora, daí a minha convicção de sermos ainda melhores", respondeu, revelando que "Ugarte está disponível e vai a jogo".

Ciente de que o Marítimo tem "outra confiança" desde que chegou o novo treinador, o treinador leonino espera uma equipa mais ofensiva e com uma ideia de jogo mais vincada: "Conseguimos ver bem a ideia do treinador do Marítimo. Espero uma equipa mais confiante, mais ofensiva, sem grande responsabilidade e a querer um resultado diferente da última jornada. É sempre difícil jogar lá. Têm o Xadas, que lhes dá outra qualidade."

Mas isso não muda o objetivo dos leões. "Queremos ganhar, manter a distância para o terceiro e aproximar do primeiro. É mais difícil emendar os erros, perder pontos complica. Não podemos deixar o terceiro aproximar e queremos chegar ao primeiro", avisou Amorim.

Questionado sobre as eleições do Sporting (5 de março) e se admite sair do Sporting, caso Frederico Varandas não seja reeleito, Rúben Amorim confessou que não vai votar: "Não quero estar a apoiar este ou aquele porque não é o meu papel. Apesar de já ser sócio, não me sinto no direito de me intrometer numa decisão que é deles. Tenho uma ligação diferente com esta direção e acredito que vá ganhar, mas não é uma decisão minha. Não vou opinar e muito menos votar, porque não me sinto no direito de opinar enquanto funcionário do Sporting. Não ponho cenários em cima da mesa porque ainda não aconteceu nada, que decidam o melhor para o clube."

Sobre a difícil situação que se vive na Ucrânia, o treinador dos leões sublinhou que as questões do futebol são "pormenores" perante o flagelo da guerra.