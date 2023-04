Rúben Amorim não se ilude com elogios e pede "Sporting muito perfeito" em Turim

O Sporting nunca conseguiu vencer em Itália e esta é uma boa altura para contrariar a história, segundo Rúben Amorim. O duelo com a Juventus está marcado para quinta-feira às 20.00 (SIC e Sport TV) e só um "Sporting muito perfeito" conseguirá um bom resultado, em Itália, frente a uma Juve "um pouco abaixo da sua melhor forma". E ainda sem Ugarte (castigo) Paulinho, que ainda sente dores, não treinou ontem e por isso mesmo não seguiu para Turim.

O empate com o Gil Vicente (0-0) e os três golos sofridos na vitória, frente ao Casa Pia (4-3) deixou o balneário leonino "frustrado e zangado", segundo Amorim, desejando que hoje seja o homólogo italiano a ficar frustrado e zangado com o resultado. "Temos a responsabilidade de vencer, mas é um mundo diferente do campeonato. Deixamos a responsabilidade para a Juventus. Vamos procurar entrar bem como em Londres, tentar ter bola. Mas a Juventus é uma equipa diferente do Arsenal, baixa e sobe linhas consoante o que o jogo pede, pois é uma equipa muito mais experiente", avisou o treinador dos leões, admitindo que seria sempre bom ganhar à Juventus, mas, numa eliminatória a duas mãos, "há que ter essa noção disso durante o jogo".

O presidente Frederico Varandas disse que "tudo é possível", quando lhe perguntaram se era possível ganhar a Liga Europa. É? "Se o presidente disse, nós temos de confirmar principalmente na presença dele [estava na sala de Imprensa ao lado do diretor desportivo Hugo Viana]. Nós acreditamos que tudo é possível. Principalmente quando eliminamos o Arsenal e pela forma como jogámos. Esse jogo tem de ser arrumado porque esta é uma história diferente", respondeu bem humorado Amorim.

Para o treinador, as memórias do Arsenal são isso mesmo, memórias, passado. O presente é a vecchia signora, "uma equipa experiente, habituada a finais, que tem no palmarés títulos europeus" ao contrário dos leões, que só têm uma Taça das Taças (1963): "O que mais queremos é ganhar um título europeu, era muito mais marcante para nós do que para a Juventus."

Sem Paulinho, entra Chermiti, que tem sido menos efusivo nos últimos jogos. Mas Amorim, mantém a confiança no jovem avançado. "Não teve nada a ver a renovação ou deixar de renovar. Se fosse era contrário, deixaríamos ele de parte e quando renovasse começava a jogar. Nós fizemos completamente o contrário, porque nós não tratamos os miúdos dessa forma. O Chermiti tem toda a confiança da equipa técnica, mas sabemos que é muito novo, não jogou a primeira parte da temporada, está a entrar logo em jogo com o Arsenal e FC Porto e sabemos que vai ter dores de crescimento como nós. O Chermiti é mais uma opção e está preparado para jogar", defendeu o treinador.

Já Ugarte está castigado e não pode jogara, mas viajou com a equipa: "Veio porque depois há jogo com o Arouca e nós vamos treinar aqui depois do jogo. Mais do que o espírito de grupo, foi a preparação."

Ambas as equipas jogam três centrais, mas "têm formas diferentes de sair a jogar", segundo o técnico dos leões, reconhecendo que "em termos de processos de jogo, a Juventus é mais imprevisível do que o Sporting" e "tem mais jogadores com características para mudar a forma de jogar".

"O melhor técnico em Portugal"

Hugo Viana, falou ao jornal italiano Tuttosport e lembrou que na última eliminatória também colocaram os leões em desvantagem face ao Arsenal e que agora são eles a lutar por uma vaga nas meias-finais da Liga Europa. "Temos as nossas oportunidades e vamos lutar pelo apuramento", avisou o diretor desportivo, sem hesitar em apontar o ponto forte do Sporting: "É o treinador Rúben Amorim, o melhor a trabalhar em Portugal. Vai ter uma grande carreira."

E como lida com esses elogios o próprio Rúben Amorim? "Ainda ontem [terça-feira] um treinador que está a liderar a nossa liga [Roger Schmidt] era considerado por alguns o novo Eriksson passou a ser bastante mau [após perder com o Inter]. Eu não tenho ilusões, já subi, já desci, já passei por momentos difíceis e a vida ensina-nos muitas vezes que as coisas mudam muito rápido. O que interessa é o dia de hoje. Como sou muito feliz aqui, não fico entusiasmado com os elogios", respondeu Amorim, esperando ouvir relatos como o da passagem aos quartos... na final da Liga Europa: "Esse é o meu objetivo. É isso que quero viver."