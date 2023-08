Rúben Amorim: "Hjulmand foi convocado, mas terão de esperar para ver se será titular"

Rúben Amorim prevê "um campeonato muito duro", por isso "é importante não perder pontos no início". O que significa ganhar ao Casa Pia-Sporting, na sexta-feira (20.15, Sport TV), na 2.ª jornada da I Liga.

Para isso já conta com Morten Hjulmand. "É um jogador que andávamos atrás há algum tempo. Tem características diferentes. Está preparado para ser opção. Foi convocado, mas terão de esperar para ver se será titular. O Daniel Bragança não está apto, tem um problema nas costelas bastante doloroso", disse, desvalorizando depois os reparos que Pedro Gonçalves fez a alguns adeptos nas redes sociais: "Foi uma brincadeira do Pote."

E de elogiar o adversário de hoje."O Casa Pia é uma equipa muito bem trabalhada, com um excelente treinador que transmitiu estabilidade à equipa. Prevejo um jogo difícil, mas estamos preparados", garantiu Amorim, depois do técnico dos gansos, Filipe Martins, avisar que "nem sempre quem tem mais e melhores argumentos ganha". Ele quer os três pontos.

Questionado sobre Paulinho e Gyökeres, disse que os dois avançados "se complementam bem, ainda por cima um é pé direito e o outro pé esquerdo". Por isso pode jogar só um ou os dois juntos: "Paulinho é melhor de cabeça, Gyökeres é melhor na profundidade. Paulinho joga bem no apoio, Gyökeres é mais de pressionar. Paulinho entende o jogo em todos os momentos, frente ao Vizela fez um golo [deu a vitória, por 3-2] agora é continuar. Não digo amanhã [hoje], mas no futuro poderão jogar os dois."

Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e Nuno Santos renovaram contrato até 2027, dando assim três reforços internos ao técnico leonino. "Estão de pedra e cal no Sporting, gostam de estar cá. O ambiente é muito bom. Temos dado preferência à renovação dos jogadores que são importantes para nós. O treinador não podia estar mais contente", confessou Rúben Amorim, durante a antevisão do jogo com o Casa Pia.