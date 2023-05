Rúben Amorim garante Israel na baliza do Sporting no dérbi com o Benfica

Rúben Amorim garantiu este sábado que a baliza do Sporting no dérbi com o Benfica será defendida por Franco Israel, mesmo que o castigo ao espanhol Antonio Adán seja levantado até à hora do início do jogo da 33.ª jornada da I Liga, este domingo (20.30) em Alvalade.

"Se o Adán for despenalizado - neste momento não está na convocatória -, no máximo vai para o banco, quem vai jogar é o Franco Israel", respondeu o treinador dos leões, confrontado com a hipótese de os recursos interpostos pelo clube nos tribunais 'libertarem' o habitual titular da baliza.

Adán foi expulso no encontro da 32.ª jornada do campeonato, frente ao Marítimo, por acumulação de cartões amarelos, e castigado com um encontro de suspensão pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O Sporting, no entanto, está a tentar que o castigo aplicado ao guardião espanhol seja suspenso pelos tribunais, uma estratégia que já resultou em situações anteriores, com Palhinha e com Paulinho, mas que não altera a ideia do treinador.

"O Franco está claramente preparado. Desde que o Adán levou o vermelho que, na minha cabeça, está que o Franco vai jogar. Porque tem evoluído muito e é, a seguir ao Adán, o guarda-redes mais preparado para a baliza. [Tenho] confiança total no Franco", justificou Amorim.

O Benfica pode chegar a Alvalade já campeão, se o FC Porto perder hoje na visita ao Famalicão, ou festejar o título na casa do rival se fizer pelo menos o mesmo resultado que os 'dragões', mas o treinador do Sporting não considera o Benfica "mais favorito" por isso.

Amorim assumiu também que o encontro será "sempre mais difícil" para o Sporting porque já não está "a lutar pelo campeonato", reforçando a ideia de que, para os 'leões', é "indiferente quem vai ser campeão", o Benfica ou o FC Porto, e assumiu a responsabilidade pela situação da equipa.

"É um jogo difícil para os jogadores do Sporting, mas fomos nós que fizemos esta 'cama', foi nossa responsabilidade. Então, vamos deitar-nos nela e tudo o que pudermos retirar, bom e mau, vai servir-nos no futuro. Não somos vítimas, temos um jogo difícil, estamos nesta situação por culpa nossa... Vamos enfrentar o jogo e jogar para ganhar", comentou.

Sobre o encontro, o técnico admitiu estar à espera de "um Benfica que quer ser campeão", mas também que joga "sempre da mesma maneira" e explicou que cabe ao Sporting "ter capacidade de ter a bola" e fazer o seu próprio jogo.

"Tivemos 30 minutos na Luz muito bons [no jogo da primeira volta], no resto do jogo o Benfica teve mais bola e [esteve] um bocadinho por cima do jogo. O que eu quero é pegar nesses 30 minutos e que sejam 90. Foi exatamente isso que disse aos jogadores", revelou Rúben Amorim.

Coldplay? Amorim explica que folga durante semana longa é habitual

Rúben Amorim explicou que o dia de folga concedido ao plantel do Sporting durante a "semana longa" de preparação do encontro com o Benfica é procedimento habitual no clube, respondendo assim às críticas dos adeptos à gestão do descanso dos jogadores, que estiveram em Coimbra no concerto dos Coldplay. "Tudo pode ser utilizado como um problema", disse, frisando que não toma decisões "pelo que as pessoas pensam".

"Desde que estamos aqui, numa semana tão longa, nós fazemos uma quebra. Porque treinamos muito forte num dia, muito forte no outro... No outro, ainda com dois dias para preparar taticamente a equipa, foi sempre o que fizemos", justificou o treinador.

Sem se deter, Amorim frisou que a planificação é feita a pensar em "ajudar os jogadores", a quem pretende passar a ideia de que "em primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugares" faz sempre "a mesma coisa".

"A explicação está aí. [Depois de] dois dias de carga forte, temos de descansar, até para a cabeça dos jogadores. Temos dois dias para preparar muito aspeto tático, durante dois dias é suficiente para vencer o jogo", vincou.

Mais à frente, o técnico voltou a ser questionado e garantiu estar disponível para "assumir as responsabilidades" pela gestão das cargas de trabalho e que os jogadores podem fazer o que entenderem nos dias de descanso.

"Estão na folga deles, fazem aquilo que entenderem. Quando chegaram aqui ao trabalho, preparámos bem o jogo. Sei dessa responsabilidade, senão toda a gente vai falar. Nós fizemos sempre assim, voltámos a fazer assim e estamos preparados para o jogo", concluiu o técnico.

O Sporting recebe o Benfica no domingo, em desafio da 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).

A equipa orientada por Rúben Amorim segue em quarto lugar no campeonato e pode entrar em campo já sem possibilidades de lutar pelo terceiro, que dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, se o Sporting de Braga vencer hoje na visita ao Boavista.

O Benfica lidera a classificação, com mais quatro pontos do que o FC Porto, e pode entrar em campo já como campeão nacional, se os 'dragões' perderem hoje na visita ao Famalicão, ou festejar o título se conseguir, em Alvalade, pelo menos o mesmo resultado que os 'azuis e brancos'.