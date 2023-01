Amorim e a confusão no túnel: "Está lá a polícia para ver o que se passou, não vou aumentar o problema"

Na primeira reação após o empate, Rúben Amorim, treinador do Sporting, assumiu que a equipa começou "bem, com tranquilidade". "Sabíamos o que queriam e conseguiram fazer. É uma equipa cheia de talento e bem treinada", analisou. E pronunciou-se depois já na sala de imprensa sobre a confusão que se gerou, audível na transmissão televisiva da BTV, no túnel do estádio da Luz no momento em que se preparava para falar na flash-interview no final do jogo que terminou com um empate (2-2). "São coisas que acontecem num dérbi, está lá a polícia para ver o que se passou, não vou aumentar o problema", referiu.

Apesar de não ter vencido, o treinador do Sporting assumiu que "foi um bom jogo, sempre dividido". Em vantagem no encontro por duas vezes, o Sporting permitiu o empate e, no final, o Benfica até esteve por cima durante cerca de meia hora. Algo que para Rúben Amorim foi ajudado também "pelo ambiente e pelos adeptos" (62.295) presentes na Luz. No entanto, o treinador leonino assumiu que "foi pena não garantir os três pontos".

Aos 67 minutos, Rúben Amorim mexeu na equipa pela primeira vez, fazendo entrar o reforço St. Juste para o lugar de Matheus Reis. Algo que, na flash interview, Rúben Amorim explicou: "O [Matheus] Reis estava com dificuldades. Ao mesmo tempo, vimos que ia entrar o [David] Neres e sabíamos que é um jogador muito rápido. O St. Juste ainda tem um limite de tempo, mas é muito rápido também, depois o Gonçalo Inácio também se adaptou muito bem à esquerda e foi um bocadinho olhando para aqueles jogadores de trás que mexemos na equipa".

Estando a primeira volta praticamente no fim (o Sporting encerra a primeira metade da época em casa frente ao Vizela, na próxima sexta-feira), os leões estão, com o empate de ontem, a 12 pontos da liderança. Sobre isso, Rúben Amorim deixou uma garantia: "A abordagem? Será jogo a jogo, como foi também para este e, no fim, depois logo se vê."

Já Francisco Trincão - que falou antes do técnico do Sporting - referiu que para os leões "é sempre mau empatar" e que por isso os verde e brancos saem "insatisfeitos do jogo". "Saímos daqui tristes", assumiu.

Analisando o encontro, o extremo admitiu que "o jogo acabou por se partir um pouco". "Tivemos as nossas oportunidades, não concretizámos, não foi a nosso favor", lamentou.

Sobre o restante do campeonato, o tom é o mesmo de Rúben Amorim: "Jogo a jogo. Lutamos todos os jogos para ganhar e assim será sempre."