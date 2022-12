Rúben Amorim: "Foi-me dito que Porro só sairia pela cláusula. Vou acreditar na palavra das pessoas"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, disse esta quarta-feira que está relativamente tranquilo no que diz respeito a uma eventual saída do defesa-direito espanhol Pedro Porro durante o mês de janeiro, tendo em conta o interesse do Tottenham.

"O que me foi dito é que o Porro só sairia pela cláusula de rescisão, portanto eu vou acreditar na palavra das pessoas", assumiu o técnico, lembrando o episódio de Matheus Nunes, que deixou Alvalade no fecho do mercado de verão. "Tivemos o problema com o Matheus Nunes e isso foi público. Falámos sobre isso, discutimos, tanto que houve a minha renovação, confiança por parte da direção e do treinador. Sabemos que há jogadores que têm outros clubes que os querem, se for pela cláusula, não podemos fazer nada", sublinhou na antevisão ao jogo desta quinta-feira (21.15 horas), em Alvalade, com o Paços de Ferreira, a contar para a 14.ª jornada da I Liga.

Ainda sobre as questões de mercado, Amorim admitiu estar as par das notícias que dão conta do facto de o avançado Pablo Sarabia pretender deixar o Paris Saint-Germain, mas garantiu que isso "não muda nada" quanto à atuação do Sporting na janela de transferências de inverno. "Sempre gostámos muito dele e foi importante na nossa equipa, mas continuamos a ter o nosso teto salarial e temos o Rodrigo Ribeiro que acabou de renovar", explicou, lembrando que é preciso "arranjar espaço para os miúdos".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Estou a olhar mais para o Rodrigo do que para o regresso do Pablo. Estou bastante focado na formação. O Rodrigo é um jogador da formação que vai ter mais espaço na equipa, mas tudo depende dele. Não damos nada a ninguém e a exigência é grande. Seria capaz de ligar ao Pablo, mas neste momento estou mais focado em tornar o Rodrigo melhor jogador. Sou o primeiro a ter noção do nosso projeto e das nossas limitações. Seria mais fácil para mim pedir o Sarabia ao presidente, mas vou focar-me no Rodrigo porque acredito que se pode tornar num grande jogador", sublinhou o treinador leonino.

Em relação à partida com o Paços de Ferreira, Rúben Amorim garantiu que o jovem médio Dário Essugo "será titular, por tudo o que tem feito". "Tem apenas 17 anos, tem evoluído muito e já é diferente", recordou.

O Sporting vai tentar esta quinta-feira a sétima vitória consecutiva, sendo que mais do que isso, Rúben Amorim nota alguma mudança de atitude na sua equipa. "Num ano ganhámos o campeonato, no outro fomos competitivos até ao fim. Este ano não está a acontecer isso. A sétima vitória não nos traz nada, mas temos que ganhar jogos para trazer boas sensações. Tínhamos uma lacuna, que era a falta de fome, e acho que isso já recuperámos. Estamos a jogar com maior intensidade", disse, reconhecendo que os leões estão "muito longe do primeiro lugar", pelo que a ideia agora passa por "fazer as contas" no final da época.