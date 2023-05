Rúben Amorim: "É um empate que sabe a derrota"

Aqui ficam as frases mais fortes de Rúben Amorim após o dérbi.

"Acho que não conseguimos manter o ritmo ao longo do jogo todo. Numa ou outra bola, não conseguimos sair, e o momento da equipa não ajuda muito. Criou alguma desconfiança. O Benfica não criou grandes oportunidades e, em duas oportunidades, empatou, em duas ocasiões, do Pote e do Paulinho, podíamos ter feito melhor. É um empate que sabe a derrota."

"(Sobre a quebra na segunda parte) Quando as coisas nos saem bem, somos uma equipa muito difícil de contrariar, mas o momento da equipa e a falta de maturidade de alguns jogadores em certas fases cria esta desconfiança entre eles. Defendemos bem, não conseguimos pressionar tão alto como na primeira parte. Houve ali umas substituições e conseguimos pressionar mais alto. Foi a incapacidade de manter aquele ritmo o jogo todo que se nota bastante."

"(Sobre a possível festa do título do adversário) Se os adeptos sentiram essa pressão, imaginem os jogadores, o staff. Era muito importante isso não acontecer. Se os adeptos já sentiam isso, imaginem a equipa, que é jovem. Sentimos que os adeptos não queriam permitir isso, e os jogadores muito menos.

"(Sobre o quarto lugar) Se olharmos para o 'timing', entrámos numa rotina de dois anos em que perdemos, julgo, três jogos. Entrámos na rotina de 'vamos outra vez e as coisas vão surgir'. Perdemos muitos jogadores, um jogador muito importante no início do campeonato. Estivemos o ano todo a levantar-nos de pancadas. Pedimos desculpa pela inconsistência e pelo lugar, mas não podemos dizer que os jogadores podiam ter mais empenho. Tivemos uma primeira volta completamente instável, sem conseguir ser a equipa que fomos durante dois anos. Temos de ver que é uma época diferente. Nem tudo é mau, porque vínhamos de sensações tão boas que deixámos correr. Vamos voltar a estar no ponto em que esta equipa tem de estar. Garanto que vamos melhorar".