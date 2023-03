Rúben Amorim: "Acredito que vamos à Liga dos Campeões"

"Acredito que se ganharmos tudo até ao fim vamos à Liga dos Campeões ou à pré-eliminatória, mas os outros também têm de perder pontos. Jogamos contra o Benfica apenas, e eles já têm uma vantagem muito grande. FC Porto e Sp. Braga têm de perder pontos. Mas nós temos de ganhar os nossos jogos. Vai ser muito difícil mas acredito que o possamos fazer até ao fim. Esse é o nosso foco, jogo a jogo. Podemos ganhar os jogos e acredito que se o fizermos, vamos pelo menos à pré-eliminatória da Champions". É neste cenário que Rúben Amorim aposta as fichas todas até ao fim do campeonato... afastando-se da luta pelo título.

"Posso estar aqui a dizer que, enquanto clube grande, não podemos deitar a toalha ao chão. Lembro-me que no ano passado fui muito criticado por isso. Acredito que não possamos recuperar até ao 1.º lugar, não consigo estar a esconder isso das pessoas e dos meus jogadores. O ano passado estávamos a seis pontos do FC Porto e não acreditava que o FC Porto perdesse pontos, fui criticado por isso. O campeonato está longe, diria que chegar ao título torna-se quase impossível", respondeu o técnico dos leões.

O Sporting é 4.º classificado da I Liga. Para cumprir o plano de chegar ao 2.º ou 3.º lugar é preciso começar por vencer o Santa Clara, no sábado. "Nos últimos jogos jogaram com uma linha de cinco, é possível que o treinador mude alguma coisa depois desta paragem. É uma equipa que vive um momento muito difícil, mas de certeza que está melhor preparada depois da paragem. Todos os adversários têm o objetivo de ganhar pontos. Temos uma incerteza relativamente ao adversário mas temos de ganhar. Eles poderão jogar com cinco [defesas], com quatro, e isso muda tudo. Temos a responsabilidade de ganhar e é o que vamos tentar fazer", garantiu.

Chermiti, Rodrigo Ribeiro, Paulinho são as opções de ataque que deixam Rúben Amorim "satisfeito" e sem pensar em ir ao mercado contratar mais um avançado para a próxima época. Quanto a Bellerín, continua lesionado e o futuro é incerto (pode ficar em Alvalade ou sair para o Bétis no final da temporada). Já Luís Neto "tem o seu aval" de Amorim para renovar, "por tudo o que já deu e pelo que dá à equipa", até porque é preciso ter em conta "a qualidade" dos jogadores que jogam na posição dele (Coates, Gonçalo Inácio e St. Juste).

O campeonato regressa após a paragem para o compromisso das seleções nacionais e o treinador leonino espera que tenha sido bem aproveitada, apesar de ter de lidar com algumas frustrações: "Há jogadores que contavam ir à seleção e não foram, e temos de fazer esse trabalho e manter a intensidade. Todos tiveram tempo de jogo, ao contrário das outras vezes. Isso é benéfico, mas alguns chegam mais cansados. Os melhores vão a jogo neste fim de semana (...) Ainda temos muitos objetivos nesta época: Liga Europa, campeonato, queremos ir à Champions. Quanto a mim, a paragem foi benéfica. Vamos ver amanhã..."

A equipa não tem sofrido golos nos últimos jogos e isso é bom, segundo Amorim, principalmente porque tem marcado e não tem concedido oportunidades aos adversários. Além disso, as oscilações exibicionais já não se notam tanto: Estamos mais preparados taticamente, fisicamente, o plantel está mais completo, pode haver mais rotação sem haver tanta oscilação na qualidade. Eles têm de estar mais aptos para jogarem, caso contrário jogarão outros. A equipa cresceu e está preparada para qualquer jogo."

Sobre os elogios de Porro, que se mudou para ao Tottenham e o interesse dos spurs em o contratar para o lugar de Antonio Conte, que deixou o comando do clube na semana passada, o técnico disse que gostaria de voltar a trabalhar com o defesa esquerdo: "Fico mais com o carinho com que fico pelos jogadores e eles por mim. Não deixámos de ser amigos, falamos muitas vezes, tal como falo com o Matheus [Nunes], por exemplo. Neste momento vejo com dificuldade voltarmos a trabalhar juntos, e agora o Esgaio está muito bem, seria difícil para ele voltar a jogar no Sporting..."