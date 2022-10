Ronaldo volta a treinar sob as ordens de Ten Haag

Cristiano Ronaldo voltou esta terça-feira a treinar com os restantes jogadores do Manchester United. O internacional português estava a treinar sozinho e à parte da equipa, depois da polémica no jogo dos red devils frente ao Tottenham.

O jogador foi reintegrado na sessão de treinos de hoje em Carringhton de preparação para o encontro com o Sheriff, a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Ronaldo volta, assim, a treinar sob as ordens de Erik Ten Hag depois de ter recusado, segundo o treinador, entrar no jogo frente ao Tottenham, encontro que terminou com a vitória do Manchester United por 2-0. O avançado português chegou mesmo a sair mais cedo do relvado para os balneários, ainda o jogo estava a decorrer.

O regresso aos treinos com a restante equipa acontece já após não ter sido convocado para o jogo frente ao Chelsea (1-1). Aliás, foi no lançamento desse jogo que o técnico neerlandês afirmou: "Cristiano Ronaldo recusou entrar diante do Tottenham, por isso tinha de haver consequências".

Na altura, o treinador recordou que esta não foi a primeira vez que Ronaldo, sem autorização, decidiu abandonar o relvado por livre iniciativa, lembrando um jogo da pré-temporada, diante do Rayo Vallecano, quando inclusivamente abandonou o estádio. "Logo nessa altura disse-lhe que aquele comportamento era inaceitável. Agora aconteceu uma segunda vez, e tinha de haver consequências", referiu.