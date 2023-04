Ronaldo vai ficar sem treinador. Espanhóis dizem que Rudi Garcia está de saída

O treinador do Al Nassr, Rudi Garcia, vai ser despedido, adianta a Marca.

A decisão surge na sequência dos resultados abaixo das expectativas e sobretudo pela má relação que tem com os jogadores.

A gota de água terá sido uma confrontação que teve com o plantel no balneário após o último jogo, um empate a zero com o Al Fayha, o que esgotou a paciência dos dirigentes sauditas.

A sete jornada do fim, o Al Nassr é segundo classificado no campeonato, a três pontos do Al Ittihad, equipa que recentemente bateu por duas vezes a de Cristiano Ronaldo, na liga saudita e na Supertaça.

Rudi Garcia era treinador do conjunto de Riade desde o verão do ano passado, quando substituiu o argentino Miguel Ángel Russo.

O principal desejado para suceder ao técnico francês é José Mourinho. Segundo o As, há uma proposta em cima de 100 milhões de euros em duas temporadas para o português, que passaria a ser o treinador melhor pago do mundo.

Contudo, Mourinho pretende terminar a época na AS Roma, numa altura em que tenta o apuramento para a Liga dos Campeões e ganhar a Liga Europa.