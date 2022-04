Ronaldo vai falhar jogo do Liverpool após morte do filho bebé

Cristiano Ronaldo vai perder o confronto do Manchester United na Premier League contra o Liverpool esta terça-feira devido ao falecimento do seu filho recém-nascido.

Ronaldo partilhou a notícia através das redes sociais esta segunda-feira, despertando apoio de todo o mundo do futebol à sua família.

O Manchester confirmou esta terça-feira que Cristiano Ronaldo não iria jogar contra o Liverpool.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A família é mais importante que tudo e o Ronaldo está a apoiar as pessoas que ama neste momento imensamente difícil", diz o comunicado no site do United.

"Como tal podemos confirmar que ele não vai jogar contra o Liverpool em Anfield na noite de terça-feira e sublinhamos o pedido de privacidade da família. Cristiano, estamos todos a pensar em ti e a enviar força a toda a família."

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tinham revelado em outubro, através das redes sociais, que estavam à espera de gémeos.

Confirmaram o nascimento da sua filha ao mesmo tempo que revelaram a morte do filho.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre", partilhou o capitão da seleção nacional no Instagram.

O casal conheceu-se na altura em que Ronaldo estava no Real Madrid, têm uma filha de quatro anos juntos, enquanto Ronaldo tem três outros filhos.

Os colegas de equipa de Cristiano no United juntaram-se às manifestações de apoio.

"Pensamentos estão contigo e com a Georgina, irmão, sinto muito", escreveu Marcus Rashford no Twitter.

O guarda-redes David de Gea respondeu ao anúncio de Ronaldo com um simples emoji de coração.

"Todos nós aqui do Liverpool FC enviamos as nossas mais profundas condolências a ti, à Georgina e à família", escreveu o Liverpool no Twitter.