O histórico de Cristiano Ronaldo com o Manchester City (nove vitórias em 14 jogos) é bem mais positivo que o histórico dos duelos contra o treinador Pep Guardiola. O confronto de sábado em Old Trafford (12.30, Sport TV1), na 11.ª jornada da Premier League, será o 17.º entre ambos - o primeiro dérbi de Manchester - e com larga vantagem para o técnico espanhol: oito vitórias, quatro derrotas e outros tantos empates.

Desde 2008-09, quando CR7 se mudou de Manchester para Madrid, que os duelos entre o jogador português e o treinador espanhol ganharam vida própria. Curiosamente na primeira vez que Ronaldo e Guardiola se enfrentaram foi no último jogo do português pelo Manchester United. Os red devils enfrentaram o Barcelona na final da Liga dos Campeões (2008-09) e perderam (2-0). Desde então seguiram-se mais 15 confrontos e apenas quatro deles terminaram com um triunfo de CR7, que já marcou oito golos a equipas de Guardiola.