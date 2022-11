"Ronaldo não se arrepende de uma só palavra do que disse na entrevista"

Piers Morgan, o jornalista inglês que fez a entrevista bombástica a Cristiano Ronaldo, garantiu que o avançado português não está arrependido de nada do que disse, apesar de toda a celeuma que as suas declarações causaram e do facto de o Manchester United estar a preparar um processo que, ao que tudo indica, vai terminar com a rescisão do contrato do avançado da seleção nacional.

"Contrariamente ao que disseram, nenhuma das reações à entrevista o incomodou nem o fez arrepender-se de uma só palavra que me tenha dito. Na sexta-feira, quando chegou ao Qatar, enviou-me uma mensagem em que dizia: "Tudo bem. O futuro é grandioso", escreveu Piers Morgan, num artigo assinado ontem no jornal inglês Sunday Times.

O jornalista britânico referiu-se ainda às notícias que dão conta de que o Manchester United se prepara para rescindir unilateralmente o contrato do português e da intenção em pedir uma indemnização por danos causados ao clube: "O Manchester United, segundo dizem, pretende processá-lo pelo valor do seu contrato. Mas qualquer que seja o valor, valerá a pena pelo facto de ter dito a verdade. Alguns elogiaram-no por ter falado comigo, outros criticaram."

Piers Morgan desvendou ainda alguns pormenores de como e quando a entrevista começou a ser preparada, revelando que tudo começou há sete meses. "A 15 de abril, o Cristiano ligou-me para falar sobre o Manchester United. O regresso de sonho, que tinha acontecido apenas há oito meses, tinha-se tornado num pesadelo e durante uma hora falou de forma apaixonada dos problemas que estavam por trás do facto de o clube ter passado de campeão, com Alex Ferguson, para a mediocridade abjeta", explicou.

Foi então que Piers Morgan lhe lançou o desafio. "Diz-me se quiseres falar publicamente disto", ao que Ronaldo respondeu: "Se a situação continuar assim, falarei. Os adeptos não merecem isto, eles merecem saber a verdade."

Depois, a entrada do treinador Ten Hag para o comando técnico do clube acelerou tudo. "O Manchester United anunciou o novo treinador, Erik ten Hag, um homem que diz ser um disciplinador severo, que rapidamente embirrou com a sua super estrela. O que sucedeu nessa semana é fulcral para se perceber por que Ronaldo me deu a mais explosiva entrevista, que fez manchetes durante dias. No início deste mês mandou-me uma mensagem: "Olá meu amigo, onde andas?" "Em Londres. Estás bem?", respondi. "Sim. Quero dar-te uma entrevista na minha casa em Manchester. É tempo de falar". Não fiquei surpreendido."

No artigo, Piers Morgan deixou uma garantia: "O Cristiano Ronaldo apenas precisa de um treinador e de um clube que não o tratem como o lixo que se acumula nas suas maravilhosas chuteiras depois de fazer um hat-trick. O tempo de Ronaldo no clube que ama muito provavelmente terminou, algo que ele sabia ser uma possibilidade quando deu a entrevista""

