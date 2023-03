Ronaldo já deixou a sua marca em 47 seleções

Com o bis marcado na quinta-feira ao LiechtenStein, o pequeno Principado entrou no grupo de vítimas de Cristiano Ronaldo a nível de seleções. Desde o verão de 2004, quando se estreou por Portugal aos 18 anos, CR7 já marcou a 47 países. No total, tem 120 golos apontados de quinas ao peito, contabilidade que certamente não vai ficar por aqui.

Aos 38 anos, e numa altura em que era questionado, sobretudo depois dos acontecimentos no Mundial2022, Ronaldo mereceu a confiança do novo selecionador, o espanhol Roberto Martínez. E além de ser tornado no jogador da história com mais internacionalizações (197), correspondeu com dois golos na goleada (4-0) ao Liechtenstein (um de penálti e outro de livre direto), no jogo que marcou o início da qualificação para o Euro 2024, competição que vai decorrer na Alemanha.

O adversário que mais sofreu com a pontaria de Ronaldo foi o Luxemburgo, curiosamente o rival no jogo de amanhã (19.45, RTP1). CR7 já marcou por nove vezes à equipa do Grão-Ducado em 10 jogos disputados. Na última vez, em outubro de 2021, apontou um hat-trick na goleada por 5-0, em jogo de qualificação para o Mundial2022. Seguem-se na lista da vítimas preferidas a Lituânia (sete golos em três jogos) e a Suécia (sete em sete partidas).

A grande maioria dos 120 golos apontados por Ronaldo foram de pé direito (66). De pé esquerdo foram 26 e de cabeça 28. A forma como os marca distribui-se da seguinte maneira: 91 foram de bola corrida, 11 de livre direto e 18 de grande penalidade.

Cristiano Ronaldo ostenta o título de melhor marcador de sempre de seleções desde setembro de 2021, quando superou a marca mítica (109) do iraniano Ali Daei. Já vai atualmente nos 120 e promete não ficar por aqui, pois já disse que pretende marcar presença no Euro 2024, competição em que à partida Portugal estará presente e que deverá marcar o fim do ciclo do capitão português na seleção. E até lá ainda tem mais nove jogos da qualificação para mostrar serviço.

Assobios a João Mário condenados

O jogo entre Portugal e o Liechtenstein, em Alvalade, ficou marcado pelos assobios a João Mário por parte de adeptos do Sporting, que não perdoam o facto de o médio se ter transferido para o Benfica. Depois de palhinha, Fernando Gomes, presidente da FPF, condenou ontem o sucedido.

"A falta de respeito, a clubite, a divisão e a ingratidão têm de ser condenadas e expostas publicamente. Este episódio deixou magoados jogadores, equipa técnica e staff que formam a seleção nacional e não pode repetir-se, seja com quem for. Como o João Palhinha afirmou ontem, muito bem, o legado que temos de deixar às gerações vindouras deve ser o dos valores positivos do desportivismo, patriotismo e dedicação ao futebol", escreveu numa mensagem.

"Considero inaceitável que qualquer jogador da seleção nacional possa ser vaiado pelos seus próprios adeptos ao entrar em campo, ainda mais quando se trata de alguém que, recordo e sublinho, se estreou pelas seleções nacionais com 15 anos", acrescentou.

