Ronaldo: "Foi espectacular, inesquecível. Sou português com muito orgulho"

Cristiano Ronaldo marcou o golo do triunfo de Portugal na Islândia (1-0), num jogo em que festejou a 200.ª internacionalização. "Triunfo com sabor especial. Não só pelo dia que foi, pela homenagem, pelo jogo 200... Culminar com um golo, não posso pedir mais. Foi espetacular, inesquecível, por tudo o que gerou à volta do jogo. Tenho de agradecer aos islandeses, à federação pela surpresa. E ao Guinness!", disse o capitão português à RTP1, no final da partida.

Assumindo que o jogo não correu nem à seleção e a exibição não foi boa, queixou-se da estratégia da Islândia: "Não deixou jogar, jogou baixo, direto, deu muita porrada... É difícil, mas como o mister disse agora, os apuramentos ganham-se aqui nestes jogos. Nem sempre podemos jogar bem. Hoje foi na luta, na guerra, no sofrimento. Quero realçar luta, pois lutámos até ao fim, todos, do princípio ao fim. Estão todos de parabéns, foi um jogo de luta."

Na flash da Sport TV, CR7 disse que "seria hipocrisia" da parte dele, dizer que não estava feliz por marcar neste dia especial. "Aquilo que mais quero é continuar assim porque continuo a ser útil, continuo a ajudar, a fazer golos e isso é o mais importante. Enquanto me sentir bem e útil e ver que as pessoas continuam a gostar de mim e querem o meu contributo, estarei sempre grato à seleção, ao país e às nossas cores. Sou português com muito orgulho", disse Cristiano Ronaldo, que fez o quinto golo em quatro jogos de qualificação para o Euro 2024.

E se Gonçalo Inácio ficou "muito feliz" pela assistência que fez para o golo de CR7 , Vitinha revelou que foi "um orgulho poder jogar com o Cristiano nesta marca dos 200 jogos, ainda por cima com o golo da vitória dele".

Roberto Martínez elogia "compromisso" de Ronaldo

A "história perfeita" de CR7 na partida de Reiquiavique foi enaltecida pelo selecionador português, não só pelo que significa para ele e para Portugal, mas também por ser "uma celebração única no Mundo".

Cristiano para muitos é do outro Mundo. O que aprendeu sobre ele agora que o conhece e trabalha com ele? "Muito boa pergunta, porque quando estás fora não sabes o segredo. Depois quando estás com ele percebes, é o compromisso, o desejo, o tentar sempre melhorar. O Pepe fez o mesmo. O Cristiano é um exemplo. Esteve fantástico com a Bósnia, fez os 90 minutos em dois jogos, não me surpreendeu. Nem podem imaginar o número de anos a jogar a este nível. É um dos melhores de sempre", respondeu Roberto Martínez.

Questionado se ponderou tirar o avançado do Al Nassr de jogo por estar a fazer um jogo menos efusivo ofensivamente, respondeu que não: "Jogamos como equipa. Ronaldo está bem disciplinado na nossa organização, estava no lugar certo e o toque final foi dele. Precisamos de um jogador como ele, de rodeá-lo bem. A energica não é a mesma nos jogos todos. A experiência conta muito."

Admitindo que "o cansaço mental" de final de época foi notório no jogo com a Islândia, o técnico espanhol preferiu valorizar o que foi conseguido: "Precisamos agora de desfrutar das quatro vitórias, depois descansar bem. O Nélson Semedo tem um casamento, momento para estar contente a nível pessoal. E depois, preparar o estágio de setembro porque cada estágio é vital para nós podermos crescer e sermos melhores."

Pepe e os assobios a Otávio: "Ainda hoje dei os parabéns ao António Silva"

Pepe estreou-se na era Martínez no Islândia-Portugal (0-1) e quando lhe pediram que comentasse os polémicos assobios a Otávio, companheiro de equipa no FC Porto, no duelo com a Bósnia no Estádio da Luz, lembrou que a comunicação social tem um papel importante nessa missão. "Acho que vocês também têm um papel importante sobre isso, que é passar bem a informação para que não haja dúvidas. Quando estamos na seleção não olhámos para os clubes. Por exemplo, eu dou-me muito bem com o [Gonçalo] Inácio e com o António [Silva], ainda hoje lhe dei os parabéns por estar nos 11 melhores do ano da I Liga. As pessoas têm de perceber que quando estamos na seleção que estamos a representar todos", atirou um dos capitães de Portugal.