Ronaldo fala de Pelé como "inspiração". Benfica e FPF lembram amizade com Eusébio

Um pouco por todo o mundo sucedem-se as manifestações de pesar pela morte do rei Pelé, considerado por muitos o melhor futebolista de todos os tempos.

A Confederação Brasileira de Futebol decretou entretanto "luto oficial por sete dias". "A morte do ídolo é a mais triste notícia informada pela CBF desde a sua fundação há 108 anos. Por causa da morte de Pelé, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, decretou luto oficial por sete dias", refere aquela organização em comunicado, no qual o líde da CBF revela que serão feitas "todas as homenagens possíveis ao maior atleta de todos os tempos".

Na conta ofocial do antigo futebolista na rede social Twitter surgiu uma mensagem que anuncia a partida do maior ídolo do Brasil: "A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje. Amor, amor e amor, para sempre."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.



Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.



Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i - Pelé (@Pele) December 29, 2022

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, em comunicado, evocou Pelé como "um génio puro" e um "ícone do desporto mundial".

"O nome Pelé confunde-se com o futebol. Ele é talvez a maior referência e, simultaneamente, o maior símbolo da história da modalidade. Mas não só. Pelé é um ícone do desporto mundial", refere, considerado o antigo futebolista como "uma das personalidades mais consensuais de sempre", e por isso "não é apenas o imenso Brasil que chora a sua morte", mas "o mundo inteiro". "Pelé foi um génio puro, um fenómeno, um atleta de eleição e um apaixonado pela bola que desde a década de 50 contribuiu de forma decisiva para a popularidade do futebol. Não tenhamos dúvidas: se o futebol atingiu a dimensão universal que hoje tem, muito o deve a Edson Arantes do Nascimento", assinala Gomes, lembrando que ao seu lado na "galeria dos imortais" terá "amigos como Eusébio", que também "mereceu a coroa de rei". "Se lá houver uma bola, irão divertir-se", finalizou.

Nas redes sociais, a Federação Portuguesa de Futebol lembrou a amizade de Pelé e Eusébio, com a frase "duas estrelas que se voltam a encontrar".

Duas que se voltam a encontrar.



Descansa em paz, Pelé. pic.twitter.com/5Xrh7S38ES - Portugal (@selecaoportugal) December 29, 2022

Também o Benfica destacou a ligação que existia com as lendas portuguesas e brasileiras.

Até sempre, Pelé pic.twitter.com/aqUQwxO0Nk - SL Benfica (@SLBenfica) December 29, 2022

O Sporting publicou nas redes sociais uma foto de Pelé com Fernando Peyroteo. "Espalhou magia dentro das quatro linhas e nunca será esquecido pelo mundo do futebol", escreve o clube de Alvalade.

Espalhou magia dentro das quatro linhas e nunca será esquecido pelo mundo do futebol.



Até sempre, Pelé. pic.twitter.com/KZCZhJVDMr - Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) December 29, 2022

Por sua vez, o FC Porto publicou uma foto de Pelé com a frase: "As lendas são imortais."

As lendas são imortais pic.twitter.com/0rQXX1nyMp - FC Porto (@FCPorto) December 29, 2022

Cristiano Ronaldo também fez questão de lembrar "o senhor" Edson Arantes do Nascimento, endereçando "profundos sentimentos a todo o Brasil". "Um mero adeus ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhámos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e a sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descansa em paz, Rei Pelé", pode ler-se no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Entre os líderes mundiais, Marcelo Rebelo de Sousa foi dos primeiros a lamentar a morte de Pelé com uma nota no site da Presidência. "O Presidente da República lamenta a morte de Pelé, o extraordinário jogador de futebol brasileiro que encantou ao longo de décadas. Pelé foi um rei do Futebol, um símbolo do Brasil, marcou gerações e será para sempre recordado como um dos maiores do mais popular desporto do mundo. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa apresenta as mais sentidas condolências ao povo brasileiro, aos familiares e amigos de Pelé e a todos quantos choram a partida de uma lenda", pode ler-se.

Lula da Silva, presidente eleito do Brasil que toma posse no domingo, lembrou que teve "o privilégio" de ver jogar Pelé ao vivo. "Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola fazia sempre algo especial, que muitas vezes acabava em golo", disse, admitindo que "tinha raiva de Pelé" e explicou porquê: "Ele sempre massacrava o meu Corinthians. Mas, antes de tudo, eu admirava-o. E a raiva logo deu lugar à paixão de vê-lo jogar com a camisa 10 da seleção brasileira."

O futuro presidente brasileiro recordou depois que "poucos" levaram o nome do Brasil "tão longe". "Por mais diferente do português que fosse o idioma, os estrangeiros dos quatros cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica: Pelé. Nunca houve um camisa 10 como ele."

Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol.



: @ricardostuckert pic.twitter.com/YQs3K119t9 - Lula (@LulaOficial) December 29, 2022

Também Emmanuel Macron, presidente de França, publicou no Twitter uma mensagem em francês e português com a mensagem: "O Jogo. O Rei. A Eternidade".

Le Jeu. Le Roi. L"Éternité.

O Jogo. O Rei. A Eternidade. pic.twitter.com/ZjeaF7zIGx - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 29, 2022

Barack Obama publicou no Twitter uma foto com a estrela brasileira, exibindo uma camisola do Brasil devidamente autografada. "Pelé foi um dos melhores de sempre que jogou este jogo lindo. E como um dos atletas mais reconhecidos do mundo, entendeu o poder do desporto para unir as pessoas", escreveu o antigo presidente dos Estados Unidos.

Pelé was one of the greatest to ever play the beautiful game. And as one of the most recognizable athletes in the world, he understood the power of sports to bring people together. Our thoughts are with his family and everyone who loved and admired him. pic.twitter.com/urGRDePaPv - Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2022

O Santos FC assinalou a morte do seu maior ídolo nas redes sociais com uma foto da coroa do rei e uma só palavra "Eterno.".

Eterno. pic.twitter.com/N912VpCmVK - Santos FC (@SantosFC) December 29, 2022

A estrela brasileira Neymar despediu-se do rei Pelé com uma publicação emocionada nas redes sociais. "Antes de Pelé, 10 era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente: Deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao Rei! Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é ETERNO!!"

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por NJ (@neymarjr)

Por sua vez Romário, um dos herdeiros de Pelé no futebol brasileiro, fala do adeus do Brasil a "um dos seus filhos mais ilustres". "Eleito o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento fez o mundo se curvar diante do seu talento, levando o futebol brasileiro ao altar dos deuses", escreveu.

Hoje o Brasil dá adeus a um de seus filhos mais ilustres: Pelé, o rei do futebol. Eleito o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento fez o mundo se curvar diante do seu talento, levando o futebol brasileiro ao altar dos deuses. pic.twitter.com/UBcHttRPcZ - Romário (@RomarioOnze) December 29, 2022

O argentino Lionel Messi também assinalou a morte de Pelé com uma foto de ambos e uma curta mensagem em português: "Descansa em paz."

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leo Messi (@leomessi)

O avançado francês Kylian Mbappé publicou na sua conta de Instagram uma foto recente com Pelé, durante uma ação publicitária para uma marca de relógios. "O rei do futebol deixou-nos, mas o seu legado jamais será esquecido", escreveu o futebolista do PSG.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Kylian Mbappé (@k.mbappe)

O compositor brasileiro Caetano Veloso publicou no Twitter uma música que dedicou a Pelé com a mensagem: "Dia triste para o Brasil. Pelé nos deixou hoje. Em seu livro, escreveu sobre a canção "Love Love Love", que fiz inspirado nas palavras dele: 'Fiz um discurso em campo e finalizei pronunciando estas palavras em inglês: - Love! Love! Love!'".

Dia triste para o Brasil. Pelé nos deixou hoje. Em seu livro, escreveu sobre a canção "Love Love Love", que fiz inspirado nas palavras dele:



"Fiz um discurso em campo e finalizei pronunciando estas palavras em inglês:



- Love! Love! Love! pic.twitter.com/QaHsJwRx4A - Caetano Veloso (@caetanoveloso) December 29, 2022

O músico Gilberto Gil fala de um Pelé que será "eterno" numa mensagem sentida a acompanhar uma foto de um momento que ambos partilharam: "'Eu não sou Pelé nem nada', até porque ninguém foi como o Rei... Os números da sua carreira como jogador são extraordinários, mas quem teve a honra de vê-lo jogar sabe que Pelé foi muito além deles e fez do futebol sua arte. E para homenageá-lo, relembramos este bate-bola dele com Gil em forma de música - que também era uma de suas grandes paixões."