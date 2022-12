Ronaldo: "Exibição de luxo de uma equipa repleta de talento e juventude"

Cristiano Ronaldo exaltou nas redes sociais a goleada desta terça-feira da seleção nacional à Suíça (6-1), a contar para os oitavos de final do Campeonato do Mundo, referindo-se a este como um "dia incrível para Portugal".

"Dia incrível para Portugal, com um resultado histórico no maior certame do futebol mundial. Exibição de luxo de uma equipa repleta de talento e juventude. A nossa Selecção está de parabéns. O sonho está vivo! Até ao fim! Força, Portugal!", afirmou o avançado português de 37 anos, lançado no decorrer da segunda parte na partida diante dos helvéticos.

Antes, de passagem pela zona mista, desmentiu a transferência para os sauditas do Al-Nassr. "Não, não é verdade", disse CR7 aos jornalistas, sem sequer parar,ao ser questionado sobre o assunto na zona de entrevistas rápidas no estádiio Lusail.

Cristiano Ronaldo chegou a ser dado como certo no Al-Nassr pela imprensa espanhola, com o que, a concretizar-se, seria o maior contrato da história do futebol: 500 milhões de euros por dois anos e meio.

A seleção portuguesa de futebol qualificou-se esta terça-feira para os quartos-de-final do Mundial de 2022, ao golear a Suíça por 6-1, com hat-trick de Gonçalo Ramos, no último jogo dos oitavos, em Lusail.

O avançado do Benfica, aos 17, 51 e 67 minutos, Pepe, aos 33, Raphaël Guerreiro, aos 55, e Rafael Leão, aos 90+2, marcaram os golos da formação das quinas, enquanto Manuel Akanji apontou o tento dos helvéticos, aos 58.

Nos quartos-de-final, num jogo marcado para sábado, pelas 15:00 (em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha, Portugal vai defrontar Marrocos, que hoje eliminou a Espanha, no desempate por penáltis (3-0, após 0-0 nos 120 minutos).