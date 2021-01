"Ronaldo estava de folga e pode fazer o que quiser", diz treinador da Juventus

"Ronaldo estava de folga e pode fazer o que quiser no seu tempo privado. Dentro do campo, mando eu, fora são livres e todos têm de assumir as suas responsabilidades", comentou o treinador Andrea Pirlo, em conferência de imprensa.

O italiano não se alongou sobre o caso na antevisão ao jogo frente à Sampdoria, confirmando ainda que o luso vai ser titular ao lado do espanhol Álvaro Morata.

O português tem sido alvo de críticas e, segundo a imprensa local, de uma investigação da polícia após a companheira Georgina Rodríguez ter publicado um vídeo com ambos noutra região que não a da sua residência, algo que está proibido pelas autoridades italianas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ronaldo incorre numa multa de até mil euros por ter cruzado a fronteira regional entre Piemonte e Vale de Aosta, nos Alpes, para ir para uma estância de esqui em Courmayeur. Devido ao número de casos de covid-19, ambas as regiões estão marcadas a laranja, o que impede a circulação a não ser para chegar a uma segunda casa ou por razões profissionais.

"Segundo sei, não tem nenhuma casa em Courmayeur, ou então alugou uma há muito tempo e eu não soube", ironizou o autarca, Roberto Rota.