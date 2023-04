Ronaldo escolhe o onze ideal de futebolistas com os quais jogou e há ausências de peso

Desafiado pelo GOAL Arabia para escolher um onze ideal de futebolistas com os quais jogou ao longo da carreira, Cristiano Ronaldo deixou portugueses de fora e outros nomes fortes como Buffon, Bonucci, Varane, Xabi Alonso, Ozil, Ryan Giggs ou Van Nistelrooy.

Eis o onze escolhido: Iker Casillas; Sergio Ramos, Rio Ferdinand, Giorgio Chiellini, Marcelo; Toni Kroos, Luka Modric e Paul Scholes; Gareth Bale, Wayne Rooney e Karim Benzema.

Neste onze estão sete futebolistas que foram companheiros de equipa do internacional português no Real Madrid, três no Manchester United e um na Juventus. Apenas Sergio Ramos, Chiellini, Marcelo, Kroos, Modric e Benzema continuam a jogar futebol.