É inédito em Mundiais e se há uns tempos alguém colocasse a questão, ninguém diria que era possível. Segunda-feira, quando Portugal e Uruguai entrarem em campo, duas das maiores figuras das duas seleções vão fazê-lo na qualidade de... desempregados. Falamos obviamente de Cristiano Ronaldo e Luis Suárez, ambos avançados e referências dos dois países.

Cristiano Ronaldo, 37 anos, está sem clube desde terça-feira, dia em que o avançado português e o Manchester United anunciaram a rescisão do contrato por mútuo acordo. Suárez, 35 anos, que tinha assinado um vínculo de curta duração com o Nacional de Montevideu, ficou também livre há poucos dias, com o final do campeonato uruguaio.