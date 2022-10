Ronaldo afastado do jogo com o Chelsea

Cristiano Ronaldo foi afastado do jogo com o Chelsea, agendado para sábado, às 17.30. A informação foi avançada pelo Manchester United, através de uma nota, onde não é referida se a razão do afastamento está relacionada com qualquer ação disciplinar, depois de o português ter abandonado o campo frente ao Tottenham, na quarta-feira, minutos antes do jogo terminar, irritado com o facto de ter sido suplente e não ter sido opção.

Na nota emitida pelo Manchester United, o clube refere apenas que CR7 "não fará parte da comitiva para o jogo deste sábado com o Chelsea". "O resto da equipa está totalmente focada na preparação deste desafio", acrescenta o clube inglês.

No entanto, de acordo com o jornal online The Athletic, Cristiano Ronaldo vai ser afastado da equipa principal do United, sendo colocado a treinar à parte até decisão do treinador Erik ten Hag.

Depois do jogo contra o Tottenham, na passada quarta-feira, Erik ten Hag tinha recusado abordar a atitude de Ronaldo, mas prometeu que durante o dia de hoje iria abordar o assunto. Ronaldo, de acordo com a imprensa inglesa, foi visto a entrar esta manhã no centro de treinos do Manchester United. Mas não há notícias sobre qualquer conversa com o treinador neerlandês.