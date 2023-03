Schmidt: "Todas as equipas que estão nesta fase podem ganhar a Champions"

O Benfica recebe o Club Brugge na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões na terça-feira (20.00, TVI e Eleven Sports), com uma vantagem de dois golos, conseguida na Bélgica (2-0). Chegar aos quartos de final é objetivo imediato sem deixar de sonhar... com a final.

Apesar de estar em vantagem e de saber que o adversário não passa por uma boa fase, o Benfica não vai baixar a guarda: "Se eles se quiserem qualificar precisam de mais de dois golos. Claro que têm de jogar ao ataque para o fazer, mas temos de ver se o vão fazer desde o início. Nunca sabemos qual é o plano do adversário e é por isso que nos focamos em nós. Acreditamos em nós, e amanhã vamos dar o nosso melhor ao longo dos 90 minutos. Queremos mostrar que merecemos o acesso aos quartos", disse Roger Schmidt, ciente que se os belgas "tiverem um dia bom, podem criar muitas dificuldades".

Por isso o ideal era fazer um jogo tal como o que as águias fizeram na Bélgica: "Temos de acreditar em nós, na nossa capacidade ofensiva. Estamos preparados para um jogo intenso e para mostrar bom futebol".

A 90 minutos de poder assegurar um lugar entre as oito melhores equipas da Europa é legítimo pensar que se pode vencer a Champions: "Acho que todas as equipas que estão nesta fase podem ganhar, mas não com a mesma probabilidade. Claro que as equipas com menos orçamento têm menos chances, para as que têm mais, é maior essa chance. Mas nada é impossível no futebol. Neste momento estamos muito focados em chegar aos quartos, que para um clube como o Benfica seria uma grande conquista."

A boa notícia é que pode contar com todos os jogadores. Tal como Bah, também Gonçalo Guedes e Chiquinho recuperaram dos problemas físicos e podem ser opção. Sendo assim vai manter Aursnes no meio-campo mais recuado...? "Vou pensar nisso. Ainda não está decidido. Estou feliz por ter todos disponíveis. Com o Chiquinho e o Guedes, já que havia um ponto de interrogação sobre eles... Hoje soubemos que estão preparados e são mais dois para ajudar. Agora preciso de pensar qual será a melhor opção. Aursnes pode jogar mais avançado ou recuado, acho que pode jogar praticamente em todas as posições. Precisamos de suplentes de topo, e acho que o Neres e o Guedes deram um grande exemplo na 1.ª mão, mostraram que os suplentes podem ser essenciais. Precisamos disso amanhã novamente", respondeu o técnico encarnado, que pode apurar-se pela primeira vez para os quartos da Champions.



Será este o momento certo para renovar com o Benfica? "Já disse algumas vezes que estou muito feliz por fazer parte do Benfica. Estou completamente focado no meu trabalho. Tenho contrato, ainda tenho mais um ano aqui. Claro que a certo ponto vamos conversar sobre isso, mas neste momento há coisas mais importantes a ter em conta. Estamos a fazer uma temporada muito boa mas, na minha experiência, também é importante aquilo que acontece no final da época. Estamos num momento decisivo para alcançar um feito especial, e o nosso foco está precisamente aí", disse Roger Schmidt.