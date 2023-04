Roger Schmidt: "Podemos usar as derrotas para crescer e criar algo positivo"

Segundo Roger Schmidt, "o Benfica precisa de uma prestação de topo" para vencer o Inter Milão na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões (terça-feira, no Estádio da Luz, às 20.00, Eleven).

Para o técnico dos encarnados "as derrotas fazem parte do futebol" e por isso o desaire com o FC Porto (2-1, na última, sexta-feira, para o campeonato) é passado. "Sexta-feira perdemos um jogo importante, que já tínhamos vencido muito antes. Crescemos com as vitórias e com as derrotas. Podemos usar as derrotas para crescer e criar algo positivo. Vi a minha equipa deixar para trás o que se passou muito rapidamente e nos últimos dias temos estado concentrados no Inter", disse o treinador do Benfica.

E "obviamente" que analisou os encontros dos italianos frente ao FC Porto, nos oitavos de final da prova. "Venceram o primeiro jogo em casa (1-0) e depois vieram defender o resultado na segunda mão [contra o FC Porto]. É um pouco o estilo italiano e sei que eles conseguem mudar esse estilo. Estamos preparados para tudo e queremos jogar no nosso melhor".



Otamendi e Bah não jogam. E Gilberto, Morato e Grimaldo? "Não vou anunciar o onze. Se me disser o onze titular do Inter talvez possa dizer o meu... Otamendi não joga amanhã, isso é certo, mas o Lucas Veríssimo e o Morato são dois centrais muito bons. É uma pena não terem jogado tanto esta temporada. Gosto muito da atitude e qualidade deles. Quando se tem dois defesas centrais que estão a jogar tão bem como o António e o Otamendi, é difícil para outros entrarem no onze inicial. Um deles será titular e o outro poderá entrar. O Grimaldo está apto" disse o alemão na antevisão do encontro com os milaneses.

O adversário atravessa um momento menos bom, com uma oscilação de resultados e exibições muito grande, mas isso não entra na equação do treinador benfiquista: "É preciso ver as coisas de maneira independente. Estar nos quartos-de-final da Champions é especial para ambas as equipas... Os resultados passados não vão ter impacto. Eles jogam um futebol físico e têm muitas opções, podem usar jogadores diferentes." Por isso mesmo, e tendo em conta as característica da equipa italiana é de esperar que o jogo se decida nos pormenores: "Têm muitas opções nos vários setores. Precisamos de estar no nosso melhor."

Olhar para o que o Benfica pode fazer e não para o que o Inter pode deixar fazer é a estratégia para o encontro. "O que espero é que os meus jogadores tenham mais motivação por ser um grande jogo, mas também espero isso dos jogadores do Inter. Estarão prontos, causarão dificuldades, e nós temos de encontrar soluções e aceitar a história do jogo. Temos de tentar fazer um bom jogo amanhã e na 2.ª mão em Milão", avisou Schmidt.

Questionado sobre o que João Mário pode dar a este jogo com a ex-equipa, o técnico disse que espera que seja tão importante como tem sido toda a temporada: "É um jogador chave para nós, um líder, é o segundo capitão. Acho que até agora tem estado fantástico, não só por marcar muitos golos e fazer assistências, mas também por ser um jogador completo e fiável a nível tático, com bola e sem bola. É isso que precisamos dele amanhã. Otamendi não vai estar presente e precisamos de liderança em campo. De certeza que estará no seu melhor."