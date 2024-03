Roger Schmidt: "Na Champions não podemos cometer erros"

A grande novidade do treino de ontem foi a integração plena de Juan Bernat, David Jurásek e Gonçalo Guedes, todos recuperados de lesões. Roger Schmidt sublinhou que todos eles estão a "recuperar os níveis" físicos para poderem competir: "Jogo a jogo vamos ver como estão. Não queremos que tenham recaídas." Sobre o facto de poder já lançar Bernat ou Jurásek no lado da esquerda em detrimento de Aursnes, o treinador do Benfica recordou que o norueguês "esteve muito bem" nessa posição, pelo que "é uma opção" para esta estreia na Champions. Sobre Guedes, disse estar "bem, a trabalhar no duro", mas avisou que "precisa de mais umas sessões de treino para recuperar a confiança". "Não queremos correr riscos com ele, mas espero que muito em breve o possamos utilizar porque precisamos dele", sublinhou.