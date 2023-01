Roger Schmidt: "Era possível ganhar, mas temos de aceitar o resultado"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, elogiou a "mentalidade" e a "atitude" dos jogadores da sua equipa, que conseguiram por duas vezes empatar a partida após estarem a perder, assim como a qualidade do plantel do Sporting. "Era possível ganhar o jogo, mas temos de aceitar o resultado", disse.

"Foi um jogo muito bom. Muita intensidade, precisámos de 25 ou 30 minutos para entrar mesmo no jogo. Depois, jogámos uma partida muito boa. Conseguimos empatar duas vezes e lutar pela vitória. Tentámos tudo", afirmou nas primeiras declarações após o final da partida.

Schmidt disse que os seus jogadores "mostraram excelente atitude, bom futebol" e que não os pode criticar. Na sua opinião, "a equipa mostrou boa mentalidade. Conseguiram ganhar muitos duelos e recuperar bolas, encostar o Sporting na defesa, fizemos uma excelente jogada no 2-2. Tivemos oportunidades mas não marcámos o terceiro."

Naquele que foi o seu primeiro dérbi de Lisboa, Roger Schmidt disse ter visto "um bom jogo de futebol" e elogiou o adversário. "O Sporting mostrou a sua qualidade, tem uma equipa muito boa. Não foi fácil e ainda temos muito caminho pela frente. Ainda faltam 18 jornadas. Temos muito a retirar deste jogo, que não vencemos, mas por vezes é importante ter este tipo de encontros", afirmou.

Gonçalo Ramos, que marcou os dois golos do Benfica, disse que a equipa andou "sempre atrás do resultado", mas conseguiu "responder bem". Admitindo que foi "um grande jogo", disse que o seu objetivo é sempre concretizar as jogadas que a equipa cria. "Foram duas grandes jogadas, fizemos mais jogadas para golo mas infelizmente não conseguimos marcar", acrescentou.