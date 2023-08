Roger Schmidt: "Equipas jogaram como se fosse a final do Mundial"

Roger Schmidt reconheceu que a Supertaça "não é o troféu mais importante", mas realça a conquista do primeiro troféu da época e destacou a atitude de ambas as equipas em campo.

"É sempre a Supertaça. Sabemos que não é o troféu mais importante, mas significa que ganhámos sempre o primeiro troféu da época. Depende sempre do valor do adversário, neste caso foi o FC Porto, que venceu na última época a Taça de Portugal. As equipas não jogaram como a final da Supertaça, mas sim como se fosse a final do Mundial. Segunda-feira temos outro jogo muito importante. É passo a passo", afirmou o treinador do Benfica na flash interview.

O técnico alemão admitiu que "os primeiros 20 minutos foram muito difíceis", mas diz que a vitória benfiquista foi justa.

"Disse-lhes [aos jogadores] que eles estavam a jogar bem, que estavam prontos para sofrer, tinham jogado uma boa primeira parte, os primeiros 20 minutos foram muito difíceis, estávamos sob muita pressão. Disse-lhes que o importante é que estava 0-0. Depois do intervalo estivemos muito mais agressivos. Mudámos e colocámos muita pressão sobre o adversário. Foi um jogo muito difícil, muito bom e no final acho que merecemos ganhar", opinou.

Embora tivesse operado duas substituições ao intervalo, Schmidt não se arrepende de ter começado o jogo sem ponta de lança. "Mesmo com o Gonçalo Ramos tínhamos que lutar durante a primeira parte, temos de aceitar a qualidade do adversário. O FC Porto jogou muito bem durante a primeira parte. Ter ou não ter um ponta de lança não fazia muita diferença. Mudámos, foi o que tínhamos de fazer. Às vezes é mesmo assim", acrescentou.