Se o Benfica vencer o FC Porto, está entregue o título? "Já sabem a minha resposta... Claro que não. É a 27.ª jornada. Temos 10 pontos de vantagem, e isso também é claro. Se vencermos, a probabilidade é maior do que se não vencermos. É um jogo importante, mas até sermos campeões, não me sinto campeão", respondeu Roger Schmidt, que esta quinta-feira abordou o clássico da 27.ª jornada da I Liga, sexta-feira, no Estádio da Luz (18.00, BTV).

O Benfica é líder do campeonato e tem mais dez pontos na classificação. Será por isso favorito? "Já respondi várias vezes à questão dos favoritos. Não me compete dizer quem é favorito. Estamos completamente concentrados no jogo que queremos fazer, no que queremos fazer em campo. A situação é clara: temos 10 pontos a mais e jogamos em casa contra o FC Porto, não podemos ignorar que é um jogo importante para ambas as equipas. É uma grande oportunidade para as duas equipas, no final dos 90 minutos veremos como estão as coisas", respondeu o técnico encarnado, esperando um "um jogo grande, entre duas equipas com muita qualidade".

Questionado sobre se o clássico de amanhã é o mais importante desde que assumiu o comando da equipa, Schmidt disse "nim": "É um jogo muito importante, mas para mim não é o jogo mais importante. O mais importante é sempre o próximo, e amanhã só é o mais importante por isso mesmo. Já jogámos grandes jogos, desde a qualificação para a Liga dos Campeões... Tivemos muita pressão e amanhã temos mais uma grande oportunidade. É assim que vejo as coisas. Para os adeptos de Benfica e FC Porto é um grande jogo. Enquanto treinador, a minha tarefa é preparar os jogadores, e precisamos de jogar no nosso máximo, é nisso que estamos concentrados."

Se pudesse aproveitar uma das forças do FC Porto, qual aproveitaria? "Não vou falar disso. O FC Porto é uma equipa muito boa, muito forte individualmente, com um treinador muito experiente e que venceu muitos jogos nos últimos anos. Temos de estar preparados para uma equipa muito concentrada e que fará tudo para fazer um bom jogo. Conhecemo-nos bem, sabemos como eles jogam, como defendem... Não precisamos de nos concentrar em algo concreto, temos de estar preparados e respeitar o adversário. Temos de estar muito concentrados e acreditar em nós próprios, essa tem sido a chave ao longo da temporada. Há sempre ajustes a fazer em relação ao adversário, mas amanhã vamos jogar à Benfica", prometeu o técnico alemão.

Menos efusivo e disponível para abordar os vários assuntos do que é habitual, o treinador do Benfica recusou também responder a essa ironia do destino de, há um ano, o FC Porto ter vencido no Estádio da Luz e festejado o título. Coisa que o Benfica (quase) pode fazer este ano: "O que aconteceu na temporada passada não é importante para mim. Já disse tudo acerca dessa questão."