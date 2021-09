Roger Hunt, campeão do Mundo pela Inglaterra em 1966, morre aos 83 anos

Portugal vence Espanha e está nas meias finais do mundial

Roger Hunt, antigo futebolista campeão do Mundo pela Inglaterra em 1966 e segundo melhor marcador da história do Liverpool, faleceu esta terça-feira aos 83 anos, anunciaram esta terça-feira os líderes da Premier League.

"Lamentamos o falecimento do lendário jogador Roger Hunt. Os pensamentos de todo o mundo estão com a sua família e com os seus amigos nestes momentos tão difíceis", escreveram os 'reds' em comunicado.

Hunt integrou o grupo que conquistou o único título mundial da Inglaterra, jogando em seis desafios e marcando três golos, sendo que foi titular na final em que os britânicos bateram a RFA por 4-2, após prolongamento.

Pelo Liverpool, marcou 285 golos em 492 jogos, um registo somente superado pelo galês Ian Rush, que apontou 346 tentos. Em 11 anos nos 'reds', ganhou dois campeonatos, em 1964 e 1966, ano em que conquistou também a Taça de Inglaterra.

Em 1970, abandonou o Liverpool, para jogar duas épocas no Bolton, ao serviço do qual marcou 24 golos, antes de terminar a carreira.