Roberto Martínez: "Temos de melhorar aquilo que fizemos com a Eslováquia"

Roberto Martínez assumiu ontem que a seleção nacional tem como missão para o jogo desta segunda-feira à noite (19.45 horas, RTP1), no Estádio do Algarve, com o Luxemburgo, "melhorar aquilo que fez com a Eslováquia", na passada sexta-feira, em que venceu por 1-0 em Bratislava. O selecionador nacional assume que gostou "muito da atitude e do trabalho defensivo", mas frisou que "agora é preciso mais". Assim sendo, ganhar este jogo de apuramento para o Euro 2024 é essencial para ficar a um passo do apuramento para a fase final, mas o técnico diz que a equipa das quinas vai "mostrar o seu melhor nível".