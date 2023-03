Roberto Martínez não revela sistema, mas anuncia os três capitães

O selecionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, explicou esta quarta-feira que o guarda-redes Diogo Costa, foi dispensado devido a um "problema num ombro" e que decidiu "não arriscar" manter o portista no grupo para os jogos com Liechtenstein e Luxemburgo, no arranque da qualificação para o Euro 2024.

"Era um período tão curto, que precisávamos de um pouco de apoio na baliza. Por isso, decidimos trabalhar com os nossos sub-21 e chamar o Celton Biai, para apoiar na dinâmica de treino", explicou o selecionador nacional.

Martínez anunciou ainda que vai manter Cristiano Ronaldo como capitão e que nestes dois jogos vai seguir o critério das internacionalizações e destacar Rui Patrício e Bernardo Silva como capitães na ausência de CR7: "De momento, os jogadores com mais experiência serão os que vão capitanear a seleção. O Cristiano Ronaldo, Rui Patrício e o Bernardo serão os capitães. A partir daí é importante que nos centremos no jogo de amanhã. É um jogo de qualificação, só temos dez e não há margem de erro."

No futuro, o técnico, que se vai estrear por Portugal, frente ao Liechtenstein, em Alvalade (quinta-feira, 19.45), pode promover a entrada de mais três jogadores no grupo dos capitães de acordo com as suas escolhas.

Sobre o papel de Cristiano Ronaldo na equipa, Martínez relembrou o que disse na apresentação. "Para mim o importante é o grau de compromisso de todos. Cristiano Ronaldo é muito importante em qualquer novo ciclo em que podes utilizar a sua experiência. Não vou comentar como estavam antes, mas estes três dias foram uma surpresa muito agradável, não pela qualidade que é clara, mas pelo grau de atitude e o querer ser equipa que cresce. É um sentimento que [os jogadores] têm e a partir daí dar o melhor que temos", disse o espanhol de 49 anos.

Sobre o sistema que vai utilizar e se os três centrais são uma opção, é esperar para ver. "Nunca começo a pensar quem vai começar os jogos. Cada treino é fundamental para saber como se encontram os jogadores. É um jogo de três pontos muito valiosos e temos de ser uma equipa com muita capacidade de ter bola, que quer recuperar rápido a bola quando a perde e, a partir daí, crescer com os jogos que temos. Jogar com três centrais depende do adversário, podemos defender com linha de cinco ou de quatro. Por isso, era importante começar com jogadores experientes que se podiam adaptar. É importante poder variar a estrutura de jogo para jogo e também durante o jogo."

O adversário não assusta, mas é preciso respeitá-lo. "Sabes que vamos encontrar uma seleção muito motivada por jogar com alguém como nós. Temos de ter as coisas claras e saber como encontrar os espaços e evitar que no contra-ataque e nas bolas paradas nos criem perigo. Temos de ter as coisas claras e exigir um nível físico alto para poder romper uma organização defensiva tão rígida", defendeu, sem dar pista sobre o onze e sobre se pode apostar em Gonçalo Ramos ao lado de Ronaldo.

"Um novo ciclo com Cristiano Ronaldo faz de nós melhores. As decisões futebolísticas e desportivas vou tomar em campo. Todos os jogadores estão para acrescentar, temos dois jogos num espaço curto de tempo e agora é momento de ajudar a seleção a ser melhor. O grau de atitude dos jogadores surpreendeu-me, há amor e carinho pela seleção e, a partir daí, é mais fácil tomar as decisões. Pode ser [jogar os dois]. Agora estão nessa posição de ponta de lança, mas depende do adversário, do momento do jogo e da necessidade da equipa. Queremos que a equipa seja flexível. O que é importante é ter flexibilidade. Saber o hino é muito importante e algo que representa o sentimento pela seleção e quero aprender", disse o selecionador nacional, "convicto" que dará alegrias aos portugueses.