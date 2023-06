Roberto Martínez já escolheu o dono da baliza: "O número 1 agora é Diogo Costa"

Diogo Costa "é o número 1 da baliza" de Portugal para o jogo deste sábado noite (19.45, RTP1), no Estádio da Luz, com a Bósnia, de apuramento para o Euro 2024. Este é, sem dúvida, o teste mais difícil desde que Roberto Martínez assumiu o cargo de selecionador nacional, até porque é frente a "uma equipa muito competitiva", com jogadores como Dzeko, Pjanic e Kolasinac e orientada por "um treinador com clareza tática".

E, por isso, "é uma oportunidade para ver o nível" em que está a seleção portuguesa, assume o espanhol. O atraso da Bósnia na chegada a Lisboa não será um problema: "De certeza que vão chegar à hora do jogo e preparados." Ao contrário de Gonçalo Ramos, que foi dispensado da seleção devido a uma lesão na coxa direita e, como tal, também será baixa para o encontro com a Islândia, na terça-feira.

Ontem, antes do último treino de preparação do jogo, o selecionador admitiu que ainda não sabia que onze iria colocar a jogar, mas o guarda-redes estava escolhido. "O estágio de março foi perfeito. Gostei de todos, mas precisamos de ter clareza nesta questão e o número 1 agora é o Diogo Costa. Rui Patrício é o número 2 e o José Sá o 3", disse.

Admitindo que com os jogadores de campo é diferente, porque tem cinco substituições para fazer durante a partida, Roberto Martínez chamou a si a "responsabilidade de fazer do talento individual uma equipa equilibrada e compensada". Exemplo disso mesmo é a convivência entre Bernardo Silva e Bruno Fernandes no meio-campo ofensivo: "São muito inteligentes para controlar espaço e tempo, mas precisamos de jogadores como João Félix e Rafael Leão com capacidade no um contra um para dar à equipa diferentes formas de atacar."

Quando chegou prometeu uma seleção à sua imagem... para junho. Agora, olhando para os dois jogos de março - Liechtenstein (4-0) e Luxemburgo (6-0) -, acredita que a equipa já mostrou um pouco do que pretende, apesar de haver margem para crescer. "Os jogadores surpreenderam-me. Em março vimos muitos momentos: a movimentação de ataque, as ligações dos jogadores, conceitos táticos. Estou muito contente e agora precisamos de fazer o mesmo", disse.

Segundo o selecionador, talento é o que não falta ao futebol português e, por isso, não teme mais abandonos, como aconteceu com Rafa Silva e João Mário. "É certo que temos jogadores fantásticos, uma história ganhadora e um apoio espetacular dos adeptos. A minha responsabilidade agora é focar a equipa para nos qualificarmos para o Europeu. Vamos crescer, passo a passo. O estádio vai estar cheio, vai estar em setembro e em outubro. Isso é espetacular", disse de sorriso aberto.

Toti Gomes é a novidade desta convocatória e também ele "tem sido uma agradável surpresa". "Para jogar com três centrais, precisamos do perfil de Gonçalo Inácio e Diogo Leite, mas o de Toti é totalmente diferente. Gostei muito da atitude dele. É um jogador com mais potencial do que achava. Foi muito interessante trabalhar com Rúben Dias, Pepe, António Silva, Danilo, Toti e Gonçalo Inácio. Temos seis centrais de alto nível", frisou.

Já o compromisso do Cristiano Ronaldo - pode chegar às 200 internacionalizações se jogar este sábado e terça-feira na Islândia - com a seleção "é total" e não surpreende o selecionador. "É um exemplo para o balneário, para o futebol português e mundial. Tem 198 partidas pela seleção. Como qualquer outro jogador precisa de treinar bem para jogar. Cristiano e Pepe são exemplos e precisamos que deem toda a experiência e sabedoria aos mais novos", explicou.

O sonho de Bruno Fernandes

Apesar dos 67 jogos e dos quase 6000 minutos nas pernas, Bruno Fernandes sente-se "com a mesma energia e vontade" do início da época. "Os minutos e o cansaço vão acumulando-se, mas estou preparado para dar o meu melhor e ajudar a seleção. É uma honra e um prazer poder representar Portugal, por isso o cansaço vai ter de esperar mais dois jogos", disse o médio do Manchester United, admitindo que se sente "um privilegiado" por ter uma profissão que adora. Além disso, "sempre" que o treinador lhe pergunta se quer descansar ele diz que "não". Até porque, "vai haver uma altura em que não vou jogar tanto como quereria."

