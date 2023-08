Roberto Martínez divulga convocados da seleção nacional a 1 de setembro

O selecionador Roberto Martínez divulga em 1 de setembro a lista de convocados de Portugal para os duelos com Eslováquia e Luxemburgo, de qualificação para o Euro2024, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol no seu site oficial.

As escolhas do técnico espanhol para os próximos dois jogos do Grupo J de apuramento serão conhecidas às 11:00, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, em 8 de setembro, e, três dias depois, em 11 de setembro, recebe no Algarve o Luxemburgo.

Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.

Também em 1 de setembro, após a divulgação dos convocados por Martínez, o selecionador dos sub-21, Rui Jorge, anuncia as escolhas para os dois primeiros jogos de apuramento para o Euro2025, frente a Andorra e Bielorrússia.