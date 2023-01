River Plate descarta benfiquista Otamendi agora, mas sonha com contratação

A possibilidade de Otamendi ser reforço do River Plate neste mercado de transferências foi posta de parte pelo presidente do clube argentino, embora o dirigente admita que tudo fará para vir a contar com o futebolista.

"Temos consciência de que faltam seis meses para terminar contrato com o Benfica, não sei quantos campeões do mundo esse clube já teve. Por isso, entendemos que não devem querer deixá-lo sair agora. É um sonho que todos temos e vamos fazer o possível na direção para que se venha a concretizar", disse Jorge Brito na terça-feira à noite, em declarações à ESPN argentina, antes de um jogo particular entre os 'milionários' e os brasileiros do Vasco da Gama.

O presidente do clube de Buenos Aires abordou o mercado de transferências, convicto de que de momento será difícil contar com o central argentino, jogador que termina contrato com o Benfica no final desta temporada.

O experiente jogador, que completa 35 anos em fevereiro, chegou à Luz no verão de 2020, proveniente dos ingleses do Manchester City, estando a cumprir a terceira temporada ao serviço do clube lisboeta, pelo qual contabiliza 107 jogos e dois golos.

Otamendi, capitão dos 'encarnados' é um dos dois campeões mundiais que o Benfica tem no plantel, depois de o defesa ter estado, juntamente com Enzo Fernandéz, na conquista do título no Mundial do Qatar, em que a Argentina venceu na final a França (3-3, 4-2 nas grandes penalidades).

Já neste mercado de inverno foi público o interesse dos ingleses do Chelsea no médio Enzo Fernandéz, eleito o melhor jogador jovem do Mundial, mas o Benfica tem feito saber que só liberta o jogador mediante o pagamento da cláusula de rescisão (120 milhões de euros).