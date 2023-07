Ristic descarta favoritismo do Benfica e lembra que todos partem do zero

O lateral esquerdo Mihailo Ristic descartou, esta sexta-feira, o favoritismo do Benfica para conquistar o título de futebol na época de 2023/24, lembrando que todos "partem do zero" na nova temporada.

"Todos partimos do zero, o que está no passado ficou lá, tivemos grandes conquistas, mas há uma nova época pela frente, estamos todos no mesmo nível, partimos do zero", assinalou o jogador antes do início de mais um treino no estágio em Inglaterra.

Ristic, que chegou ao Benfica na última época como jogador livre, depois de ter representado o Montpellier, prometeu trabalho nesta sua segunda época e respeito pela camisola, acrescentando contar com o apoio dos adeptos.

"Posso prometer trabalho, falo também pela equipa, e respeitar a camisola e os adeptos, acredito que com o apoio deles, juntos, podemos conquistar grandes coisas, como na última época", acrescentou, em alusão ao título alcançado.

Com a saída de Grimaldo (Bayer Leverkusen), Ristic não quis abordar a possibilidade de ter mais oportunidades no lado esquerdo da defesa e quando o Benfica foi ao mercado contratar o internacional checo Jurásek.

"É uma nova época, todos partimos do zero, o meu trabalho é dedicar-me a 100%, como o fiz desde sempre no Benfica", justificou o jogador, que no primeiro particular da época marcou um dos golos ao Southampton (2-0).

Em relação a David Jurásek, oficializado esta semana e que chegou nos últimos dias ao estágio, Ristic disse não conhecer, mas que tem a certeza da qualidade, pelo facto de o checo ter assinado pelos 'encarnados'.

"Não o conhecia, mas tenho a certeza que é muito bom jogador, como qualquer um de nós. Para estar no Benfica temos de ter alguma qualidade e é óbvio que é um jogador de qualidade, vamos ver o que o futuro traz", disse.

Jurásek juntou-se ao plantel nos últimos dias, seguindo viagem para Inglaterra com Otamendi e Di Maria, o extremo argentino também como reforço.

"O Angel [Di María] já tinha estado anteriormente, é como se tivesse voltado a casa. Os outros jogadores também, o sentimento é como se estivessem aqui há seis meses, penso que estão felizes", adiantou Ristic.

O Benfica prossegue o estágio em St.George's Park, a 'casa' das seleções inglesas, até sábado, viajando nesse dia para a Suíça, onde, no domingo, defrontará o Basileia, no Estádio St. Jakob Park, a partir das 15:00 (hora em Lisboa).

Segue-se a participação no Troféu do Algarve, com jogos diante dos sauditas do Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, e dos espanhóis do Celta de Vigo, nos dias 20 e 21 de julho, respetivamente, antes de novo jogo de preparação, nos Países Baixos, frente ao campeão neerlandês Feyenoord, em 30 de julho.

O primeiro encontro oficial dos 'encarnados' será a Supertaça Cândido de Oliveira, diante do rival FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, numa partida agendada para 08 ou 09 de agosto.