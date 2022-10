Ricardo Batista foi medalha de bronze na Taça do Mundo de triatlo de Miyazaki

O português Ricardo Batista conquistou este sábado a medalha de bronze na Taça do Mundo de triatlo de Miyazaki, no Japão, terminando a sete segundos do vencedor, o italiano Gianluca Pozzatti.

Ricardo Batista terminou os segmentos de natação, ciclismo e corrida com o tempo 53.17 minutos, a sete segundos do italiano, e a um do espanhol Alberto González Garcia, que concluiu no segundo posto.

"Estou muito feliz com o meu resultado na Taça do Mundo de Miyazaki. Primeiro pódio numa prova deste nível, após uma época com muitos percalços não sabia bem o que esperar da minha viagem à Ásia. Saio bastante satisfeito, senti que estou de volta às boas sensações e aos bons resultados. Após desta prova, resta-me um mês de treino até à WTCS Abu Dhabi", afirmou o triatleta, em declarações prestadas à assessoria de comunicação da Federação Portuguesa de Triatlo.

Há duas semanas, o triatleta português, que foi campeão europeu de triatlo sprint sub-23 em 2021, concluiu na 12.ª posição a Taça do Mundo de Triatlo em Tongyeong, na Coreia do Sul.

Em agosto, Ricardo Batista caiu de bicicleta e lesionou-se num braço no dia da prova dos Europeus, que decorreram em Munique, tendo sido obrigado a uma paragem de várias semanas.