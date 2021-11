Ricardinho despede-se da seleção nacional em lágrimas: "É um até já"

É o adeus do mágico do futsal à seleção nacional aos 36 anos. Ricardinho anunciou esta terça-feira que vai deixar de representar Portugal. Já não vai ao Euro 2022, em que a seleção defende o título ganho em 2018, mas o presidente da Federação, Fernando Gomes, desafiou-o para fazer mais um jogo para a despedida que "merece" e convidou-o para embaixador da seleção nacional. É um adeus às quinas, mas não ao futsal.

"Vim anunciar o final de um ciclo. Apesar de me custar muito, foi uma caminhada inesquecível. Lembrar-me que comecei com 16 anos em Rio Maior, não sabia que o caminho ia ser tão perfeito. É hora de dar lugar aos mais jovens. Sou português, vou ser sempre português e vou continuar a apoiar a seleção nacional e o futsal", confessou o jogador antes de se emocionar para dizer "um até já" à seleção.

"Depois de ter passado pelos piores dois anos a nível desportivo - a saída de Espanha, a pandemia, o projeto em França e a lesão - tinha uma bala apenas no cartucho para disparar, que era o Mundial", disse o campeão do mundo de futsal sem esquecer que os "últimos dois anos foram de muito desgaste, sobretudo psicológico".

"Foram 11 anos a aturar-te"

Fernando Gomes mostrou tristeza pelo adeus do capitão e anunciou que ele será embaixador da seleção nacional: "Que aceites tornares-te a partir de hoje embaixador vitalício da nossa seleção e que nos permitas fazer a tua última internacionalização em solo português, num pavilhão cheio."

No discurso, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol preferiu olhar para o homem em vez de enumerar os feitos do jogador. "Que nos ensina o Ricardo quando não está a jogar? Que raramente a vida começa no local óbvio. Ele como atleta nasceu fora dos grandes clubes. Temos de trabalhar para a base em vez de olhar para medalhas ou troféus. E não sei se há atleta de alto nível a ir a escolas, clubes e associações como ele, a ensinar rapazes e raparigas a jogar futebol. Fora da quadra é um motor de ignição para praticantes", elogiou o dirigente entre a "mágoa" de não ter ainda o pavilhão para as seleções pelo qual Ricardinho sempre trabalhou.

Já o selecionador Jorge Braz definiu Ricardinho como um exemplo de superação e alguém que contagia quem o rodeia sempre. "Por isso foi possível tocar o céu, estar no topo dos topos e tu estiveste tantas vezes lá e levaste tanta gente a estar também. Mas, na vida, e sabes como penso, mais do que taças, títulos e campeonatos, que legado e que tu deixas e o teu legado é o melhor exemplo que pode existir. Para a seleção nacional para os companheiros, para o staff, para o futsal, para o desporto em geral e mais importante para as pessoas. Que orgulho ter feito parte deste teu percurso e que orgulho ter contribuído para o legado e exemplo que estás a deixar. Muito, muito obrigado!", disse o técnico nacional, que não esqueceu as vezes que o jogador lhe chateou o juízo: "Não trouxe a prancheta para te atirar com ela, mas foram 11 anos a aturar-te."

187 jogos, 3673 minutos e 141 golos

Em março já tinha antecipado a possibilidade de dizer adeus após o mundial na entrevista que deu ao Diário de Notícias. O ainda jogador do ACCS Paris confessou que queria sair no auge e deixa assim de vestir a camisola do país que serviu durante 187 jogos e que ajudou a conquistar os dois principais títulos da modalidade: o Europeu de 2018 e o Mundial de 2021!

O seis vezes eleito o melhor jogador de futsal do Mundo (2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) vestiu a camisola das quinas durante 3673 minutos ao longo de 18 anos. O primeiro jogo foi frente a Andorra, a 26 de junho de 2003, no Torneio Internacional do Algarve. Tinha 18 anos e entrou para o lugar de Zézito aos 35 minutos. Portugal ganhou, por 8-4, sem qualquer golo de Ricardinho, que agora se despede como melhor marcador de sempre da seleção com 141 golos marcados.

O último jogo foi aquele que deu o título mundial à seleção, frente à Argentina (2-1), em Kaunas, na Lituânia, na final do Campeonato do Mundo, em que levantou o troféu e foi eleito o melhor jogador do torneio. Já tinha sido o MVP do Euro 2007 e Euro 2018.

Se o futsal é conhecido em Portugal e em algumas partes do mundo muito se deve ao génio de Ricardinho e aos seus "cabritos", que correram mundo e lhe valeram seis títulos de melhor jogador. Rivaliza com Falcão pelo título de melhor de sempre.

Começou no Gramidense, mas foi no Benfica que se notabilizou antes de espalhar magia no Japão, Rússia, Espanha e França.