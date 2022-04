Ricardinho despede-se da seleção de futsal e já tem pavilhão com o seu nome

Ricardinho diz adeus à seleção nacional de futsal, num jogo particular, frente à Bélgica, esta quinta-feira, num lotado Multiusos de Gondomar (21.30, Canal 11). O capitão já se tinha despedido da seleção em novembro, depois de ser campeão mundial - já não foi chamado para o europeu que Portugal ganhou este ano -, mas foi desafiado por Fernando Gomes, presidente da FPF, a fazer um último jogo e dizer adeus com a camisola das quinas vestida. Desafio que hoje cumprirá pela 188.ª vez, diante de 2700 pessoas. A estreia foi pela mão de Orlando Duarte, em 2003, quando tinha apenas 18 anos.

Valbom (Gondomar), a terra que o viu nasceu a 3 de setembro de 1985, remodelou e rebatizou ontem o pavilhão desportivo com o nome do "Mágico" do futsal, seis vezes eleito o melhor jogador do mundo (2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018), que nos últimos anos foi campeão europeu (2018) e mundial (2021). O Pavilhão Ricardinho é assim mais uma homenagem em jeito de vénia aquele que é considerado o melhor jogador de futsal de sempre a par do brasileiro Falcão e que já tem uma escolinha de futsal com o seu nome.

O jogador cumprirá hoje o sonho de encerrar o seu capítulo na seleção, entrando em campo com os filhos. "Vou estar de volta à seleção nacional e ouvir novamente o hino que tanto me faz arrepiar e que da última vez me fez chorar. Depois de mais de 40 títulos conquistados, ainda me faltava um: fazer a minha despedida em solo português. Será um dia especial, vou ter a possibilidade de me despedir onde tudo começou, onde joguei o primeiro Europeu, na minha casa e com os meus. Acima de tudo, com o grande desejo que sempre tive: entrar em campo com os meu filhos num jogo da seleção. Eternamente grato por todo o carinho", disse há dias à FPF.

Ao serviço de Portugal, o "Mágico" disputou cinco europeus e quatro mundiais, tendo ganho o Euro 2018 e o Mundial 2021. Em Campeonatos da Europa fez 21 jogos, com 22 golos marcados; já em Mundiais, foram 23 encontros e 22 golos. Vestiu a camisola das quinas durante 3673 minutos ao longo de 18 anos. O primeiro jogo foi frente a Andorra, a 26 de junho de 2003, no Torneio Internacional do Algarve. Tinha 18 anos e entrou para o lugar de Zézito aos 35 minutos. Portugal ganhou, por 8-4, sem qualquer golo de Ricardinho, que agora se despede como melhor marcador de sempre da seleção - tem 141 golos apontados até hoje.

O último jogo foi aquele que deu o título mundial à seleção, frente à Argentina (2-1), em Kaunas, na Lituânia, na final do Campeonato do Mundo, em que levantou o troféu e foi eleito o melhor jogador do torneio. Já tinha sido o MVP do Euro 2007 e Euro 2018.

"Em toda a sua carreira, o Ricardinho foi um exemplo do que é treinar e competir nos limites, atingir objetivos e ganhar coisas", elogiou ontem o selecionador nacional, lembrando que a seleção nacional está hoje "num patamar de excelência". Jorge Braz chamou Miranda pela primeira vez e ainda Gonçalo Sobral e Neves, que já tinham sido chamados, mas ainda procuram o primeiro jogo de quinas ao peito. Dia 13, em Santo Tirso, há novo jogo particular de Portugal com a Bélgica, já sem Ricardinho.

Aos 36 anos o fim da carreira está próximo, mas, para já, vai continuar a jogar no ACCS Paris da segunda divisão francesa, que irá disputar a final four da UEFA no lugar da equipa russa do Tyumen. Ricardinho poderá assim conquistar mais um troféu - tem três Champions no currículo - antes do adeus definitivo. Até porque, como disse em entrevista ao DN no ano passado, quer abandonar "no auge", não quer ser treinador e gostava de ser embaixador mundial do futsal. Tem assim a palavra a FIFA.

