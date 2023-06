Ribeira Grande segue ao rubro

Dando sequência às surpresas de véspera, com a eliminação precoce de Gabriela Dinis, o segundo dia do Allianz Ribeira Grande Pro ficou marcado pelo afastamento de Vasco Ribeiro. O pentacampeão nacional caiu na terceira ronda, a que antecede os "quartos", classificando-se atrás de Guilherme Fonseca (destaque do dia inaugural) e Joaquim Chaves, vencedor da etapa anterior (Ericeira), a primeira da carreira.

O melhor score masculino do dia teve a assinatura de Afonso Antunes (12,55 pontos em 20 possíveis), bem secundado pelos 12,45 do detentor do título, Guilherme Ribeiro. No feminino, a melhor pontuação da jornada pertenceu à campeã mundial júnior Kika Veselko (12,75 pontos), que marcou encontro com Carol Mendes (vencedora na Ericeira) nas meias-finais de hoje.

Já a melhor onda esteve a cargo de Camilla Kemp (7,25 em dez), na segunda ronda. No entanto, na eliminatória seguinte, a luso-alemã, finalista em Ribeira D'Ilhas, há duas semanas, não deu sequência à elevada nota, falhando o acesso às "meias".

Com chamada para as 8h30 locais, a quarta de cinco etapas da Liga MEO decide-se hoje, servindo o evento açoriano também para encontrar os vencedores da Allianz Triple Crown (conjunto melhores resultados de Figueira, Açores e Ribeira Grande).