Reviravolta dramática. Sporting vence Marítimo, mas perde Adán para o dérbi

Paulinho aplaudido por mergulhar na área enquanto fazia de guarda-redes, devido à expulsão de Adán, para segurar o precioso e difícil triunfo do Sporting sobre o Marítimo (2-1). Foi assim que terminou o jogo da 32.ª jornada da I Liga no Estádio José Alvalade, por entre empurrões, amarelos, golos marcados e anulados. Uma enorme confusão que nada abona em nome do futebol.

Este sábado, uma equipa a lutar pelos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões enfrentou outra equipa a lutar para escapar aos lugares de despromoção direta e ambas deram um bom espetáculo... até aos 90 minutos. Depois começou um outro jogo e que mexeu com tudo o que tinha acontecido até então.

Vamos ao que se passou. O Marítimo vencia desde os 10 minutos (golo de Vitor Costa), mas um autogolo de Matheus Costa aos 85 minutos deu o empate aos leões e levou Rúben Amorim a acionar o plano Coates a avançado para chegar ao golo da reviravolta aos 90"+3'. Foi aí que tudo começou a desmoronar. Winck roubou uma bola a Nuno Santos, o árbitro auxiliar levantou a bandeirola a sinalizar uma falta, mas o árbitro Tiago Martins mandou seguir e Riascos marcou aquele que seria o empate dos insulares. Adán perdeu a cabeça e correu em direção do juiz da partida e acabou expulso.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O árbitro foi depois alertado pelo VAR e acabou por anular o golo, depois de ir visionar o lance, dando origem a nova confusão e a uma distribuição de cartões, mas manteve a expulsão do guardião leonino, que assim falhará o dérbi da próxima jornada (domingo, dia 21). A partida terminou os 90"+14 minutos e com Paulinho a guarda-redes. Como Amorim já tinha feito todas as substituições, o avançado acabou na baliza e quando a bola lá foi mergulhou e segurou até o jogo terminar.

O Sporting segue assim invicto há 12 jogos consecutivos na I Liga (10 vitórias e 2 empates) e continua a sonhar com o 3º lugar, sabendo que o próximo encontro é com o Benfica e que o Sp. Braga recebe no domingo o lanterna-vermelha e já despromovido Santa Clara.

O Marítimo continua no antepenúltimo lugar e em posição de playoff, com 23 pontos, a distantes cinco do Estoril Praia, primeira equipa fora da zona de perigo, e com mais três do que o Paços de Ferreira, que perdeu este sábado com o Chaves (2-0) e é a primeira equipa em zona de despromoção.