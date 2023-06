Renato Sanches e Toti Gomes falham jogo de Portugal com a Bósnia

O defesa Toti Gomes e o médio Renato Sanches ficaram de fora de ficha de jogo enviada à UEFA e vão falhar este sábado à noite (19.45 horas), no Estádio da Luz, o duelo de Portugal com a Bósnia-Herzegovina, de qualificação para o Euro2024.

Os dois jogadores foram excluídos pelo selecionador Roberto Martínez da lista de 23 jogadores que completam as opções que poderá utilizar no encontro.

Toti Gomes, central do Wolverhampton, é uma estreia absoluta nos trabalhos da equipa das quinas, enquanto Renato Sanches, do Paris Saint-Germain, é um regresso.

Inicialmente, o técnico espanhol convocou 26 futebolistas para o estágio de junho, que também inclui um duelo com a Islândia (terça-feira), igualmente da fase de apuramento para o próximo Europeu, mas o grupo ficou reduzido a 25 com a dispensa de Gonçalo Ramos, devido a lesão.

Para o jogo da Bósnia, é certa o regresso à titularidade do guarda-redes Diogo Costa, depois de Roberto Martínez ter anunciado na sexta-feira ter anunciado que o guardião do FC Porto é o 'nº1' da seleção nacional.

O encontro está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do italiano Davide Massa.

Portugal lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam o penúltimo e último lugar, respetivamente.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.