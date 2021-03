Renato lamenta golo "retirado" a Ronaldo, mas já pensa no Luxemburgo

Renato Sanches lamentou este domingo o golo "retirado" a Portugal, no jogo de sábado com a Sérvia (2-2), mas já pensa no embate com o Luxemburgo. "Foi um jogo muito difícil, fizemos uma boa primeira parte, na segunda parte também jogámos bem, no final do jogo foi-nos retirado um golo", lembrou o jogador, em alusão ao lance em que a bola rematada por Cristiano Ronaldo ultrapassou a linha de golo, mas que o árbitro não validou.

Mas o médio do Lille já pensa no jogo de terça-feira."O Luxemburgo ganhou o último jogo [1-0 à República da Irlanda], mas estamos preparados para fazer um bom jogo também e garantir os três pontos. Ganhar é sempre bom, principalmente, ganhar fora, por isso vamos dar o nosso melhor para ganhar o jogo", acrescentou o médio português, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol.

A seleção portuguesa defronta a congénere do Luxemburgo na terça-feira, em jogo da terceira jornada do agrupamento, no estádio Josy Barthel, na cidade do Luxemburgo, com início às 19.45 (hora de Lisboa), que será dirigido pelo árbitro russo Sergei Ivanov.

Portugal reparte a liderança do Grupo A com a Sérvia, ambos com dois jogos realizados e quatro pontos, mais um do que o Luxemburgo, terceiro, com apenas um jogo disputado, enquanto Azerbaijão e República da Irlanda ainda não pontuaram.