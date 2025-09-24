Relvado austríaco “está uma lástima”, mas não servirá de desculpa para o FC Porto

Francesco Farioli mostrou-se muito preocupado com o estado do relvado da Red Bull Arena, campo do RB Salzburgo, que na quinta-feira, dia 25 de setembro (20h00, Sport TV) apadrinha a estreia do FC Porto na Liga Europa 2025/26.“Está uma lástima. Vamos jogar num relvado que não está ao nível de uma noite europeia. Há tantas regras no futebol, às vezes queixamo-nos das meias, por exemplo, mas não podemos aceitar ter um dos elementos principais, o relvado, nesta condição. Especialmente para jogadores que fazem mais de 50 jogos por época. É um risco desnecessário”, atirou o técnico italiano na antevisão do jogo de hoje com os austríacos. Esta época, o FC Porto ainda não perdeu e lidera o campeonato de forma isolada, mas a Liga Europa é uma nova competição e servirá, essencialmente, para o técnico “testar a equipa em ambientes e mentalidades diferentes”, mas sem perder o foco no objetivo.“Temos o mesmo nível de ambição nesta prova e queremos fazer deste caminho o mais longo possível. É muito engraçado pensar que FC Porto está de um lado da Europa e Istambul do outro, vemos o nosso caminho dessa forma”, disse Farioli, apontando assim o FC Porto à final da prova, que se jogará em Istambul, em maio de 2026.O treinador dos dragões deu ainda “boas notícias”. Ao contrário de Luuk de Jong, que ainda demorará algumas semanas a regressar, “o Alberto regressou há dias, tem estado bem mas teremos ainda de considerar se poderá ir a jogo. No caso do Martim [Fernandes] e do Alan [Varela], as coisas estão melhores, mas temos de considerar a opinião da Unidade de Performance. Vamos fazer tudo para conseguirmos o melhor resultado possível amanhã (hoje)”, revelou o treinador. Farioli não conta com Stephen Eustáquio, que vai cumprir castigo e Yann Karamoh não está inscrito na prova europeia. Apesar disso ambos integram a lista de 26 convocados dos azuis e brancos para a viagem à Áustria.Sobre o RB Salszburgo: “São muito diretos, com 4x4x2, com 4x2x2x2... espero muitos duelos, pelo chão e aéreos, também segundas bolas... O relvado vai ser um fator a ter em conta e teremos de ser inteligentes para encontrar as melhores soluções e alternativas.”isaura.almeida@dn.pt