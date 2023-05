Relatório do árbitro: "Não percebi o que ele disse mas que macaco não chamou de certeza"

O árbitro da partida entre o FC Porto e o Famalicão, que colocou os dragões pela 33.ª vez na final da Taça de Portugal, escreveu no relatório do jogo que não ouviu Colombatto chamar "mono" (macaco em espanhol) a Pepe, como denunciou o capitão portista.

No excerto do relatório a que o DN teve acesso e que se refere ao incidente que inflamou o jogo da meia final da prova, Manuel Mota escreveu: "Aos 87' o jogador número 3 [Pepe] da equipa A [FC Porto] dirigiu-se ao árbitro dizendo que o jogador nº97 [Colombatto] do clube B [Famalicão] lhe chamou macaco. Respondi-lhe que não percebi o que ele disse mas que macaco não chamou de certeza."

Pepe acusou Santiago Colombatto de lhe chamar "mono", palavra que em português significa macaco, e acusar o árbitro da AF de Braga de assistir a tudo sem nada fazer. No final do jogo e de visivelmente exaltado, o defesa central lembrou que era seu dever como jogador, capitão do FC Porto e da seleção denunciar o caso. E por isso mesmo apresentou queixa na PSP.

O jogador famalicense negou. Primeiro citando Bielsa -em 2005, no balneário do Marselha disse -mesmo que vos pareça impossível, não reclamem de nada, engulam o veneno. Aceitem a injustiça que tudo se equilibra no final" - e depois emitindo um comunicado, onde revelou o que alegadamente lhe disse: " Me pegaste un patádon, boludo" (Deste-me uma patada, idiota".

O FC Porto apurou-se na quinta-feira para a final da Taça de Portugal ao vencer (3-2) na receção ao Famalicão, depois de também ter ganho (2-1) na primeira mão.